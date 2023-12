Valesca Popozuda adianta expectativas para Carnaval de 2024: 'Tudo pode acontecer'

Em entrevista à CARAS Brasil, Valesca Popozuda falou sobre momento atual de carreira e entregou novidades para 2024

Valesca Popozuda viveu um ano repleto de realizações na carreira. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora falou sobre seu momento atual, entregou novidades para 2024 e adiantou expectativas para o Carnaval: "Tudo pode acontecer".

"É só reviver, dançar e se jogar. Vem o verão por aí, ano que vem terei Carnaval 2024 e tudo pode acontecer. Já dei spoiler e é isso [risos]", contou Valesca Popozuda . Além dos planos para o Carnaval de 2024, a artista destacou que guarda alguns sonhos que pretende realizar no próximo ano.

"Estou me amando e me descobrindo cada vez mais. Tenho um DVD, que é um sonho de anos e que a gente sempre fala para os fãs: 'Vamos fazer tal ano'. Mas não foi o momento ainda, ele vai chegar. A gente não tem uma data, nem um mês, mas estamos trabalhando para isso no nosso planejamento", afirmou.

Outra novidade que Valesca Popozuda guarda como desejo para realização é a produção de um documentário sobre sua vida. Apesar de já ter um livro publicado, o Sou dessas: Pronta pro combate, a cantora explicou que ainda tem muita coisa para compartilhar com o público e que gostaria de apresentar sua outra versão. "Tenho muita vontade de fazer um documentário sobre a minha vida, porque a gente fala muito do nosso momento, do que passamos e vivemos".

Leia também: Cruzeiro de Neymar: Confira as famosas que chamaram atenção com os looks no navio

"Já lancei um livro lá atrás, mas não falei nem a metade do que passei na minha vida. Então, tenho vontade de fazer um DVD e um documentário para a galera conhecer muito mais profundamente a Valesca, não só a da Gaiola e a Popozuda, mas também a Valesca dos Santos", completou Valesca Popozuda. A cantora aproveitou para refletir sobre o momento atual de carreira: "Cada vez mais vitórias. Continuo trabalhando aqui, alimentando cada vez mais o público e sendo alimentada por eles também".