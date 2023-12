Valesca Popozuda surge quase irreconhecível e os fãs não perdoam: ‘Gente!’

Valesca Popozuda se apresenta no programa Caldeirão com Mion e a aparência dela chama a atenção dos fãs: ‘Trocou de rosto’

A cantora Valesca Popozuda deu o que falar nas redes sociais neste sábado, 9, nas redes sociais por causa de sua participação no programa Caldeirão com Mion, da Globo. Ela surpreendeu ao mostrar que renovou a aparência do seu rosto e os fãs acharam que ela estava quase irreconhecível.

Com o cabelo loiríssimo, a musa apareceu com look justíssimo no palco, mas o seus traços do rosto chamaram a atenção e renderam comentários no Twitter.

“A Valesca trocou de rosto”, disse um internauta. “Nossa, o que rolou na cara da Valesca?”, declarou outro. “Quase não reconheci a Valesca agora no Caldeirão”, escreveu mais um. “Gente! Abduziram a Valesca Popozuda e botaram outra no lugar”, comentou outro.

Valesca Popozuda descobre que filho ficou com a mesma mulher que ela e rebate

Valesca Popozuda deu uma resposta surpreendente ao descobrir que o seu filho, Mc Pablinho (26) havia beijado a mesma mulher que ela. A influenciadora digital Dora Figueiredo (28) havia contado também nas redes sociais que o beijou sem saber que ele era filho da cantora, que ela também havia beijado na última edição de uma festa.

“Que ele não seja ciumento, porque eu já vou chegar querendo bis”, postou Valesca em resposta ao comentário. Depois da conversa, a cantora foi questionada novamente já na festa pela apresentadora Vivian Amorim (29). Ela se divertiu com a situação novamente e reiterou o interesse. “Eu beijei a Dora ano passado, ele beijou ontem. Eu cheguei hoje para o segundo dia. Por mim tudo bem, sem problema. Eu só espero, meu filho, que você não seja ciumento”, brincou ela.