Influenciadora fica com filho de Valesca Popozuda após relação com ela: "sem saber"

Criadora de conteúdo contou que ficou com Pablinho sem saber quem ele era na 'Farofa da Gkay'

A influenciadora Dora Figueiredo contou um causo engraçado que ocorreu no primeiro dia da festa 'Farofa da Gkay'. Ela contou que ficou com o filho de Valesca Popozuda, Mc Pablinho, sem saber quem era ele, sendo que também já se relacionou com a cantora.

“Gente, e eu que peguei o filho da Valesca Popozuda na Farofa sem saber, sendo que já peguei a mãe dele”, escreveu ela usando um emoji de um rosto com calor.

Enquanto por um lado teve gente que achou graça da situação, outros não gostaram e acharam indiscreto alegando que a criadora de conteúdo queria chamar atenção.

“Gente, eu peguei tá gente, peguei, sou pegadora. Olhem só eu pego geral. Socorro, como tenho preguiça dessas crianças deslumbradas”, criticou uma internauta. “Pega o pai também e pede música no Fantástico”, afirmou outra se referindo ao quadro do programa em que quando um jogador faz três gols pode pedir uma música.

A página do Instagram 'Choquei' ainda publicou flagra dos dois se beijando, provando a história de Figueiredo.

Confira o tweet de Dora Figueiredo sobre o filho de Valesca Popozuda: