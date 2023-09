'Vou ser a Dercy Gonçalves do funk', declara Valesca Popozuda

Em entrevista à CARAS Brasil, Valesca Popozuda falou sobre reapresentar funk para novas gerações e reviver anos 2000 em lançamento

Valesca Popozuda (44) se prepara para a estreia da nova música Mó Negoção, feat com MC Kevin O Chris (25), que estará disponível a partir da meia-noite desta terça-feira, 26, em todos os tocadores digitais. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora falou sobre reapresentar o funk para novas gerações e reviver os anos 2000 com o lançamento, além de fazer declaração sobre seu futuro: "Vou ser a Dercy Gonçalves do funk".

"A gente quer reviver para quem curtiu os anos 2000 e trazer para essa galera jovem que não conhece e tem a oportunidade de conhecer o que era o nosso funk lá atrás", declarou Valesca Popozuda sobre o lançamento da música.

Com o contato do público como parte preferida de seu trabalho, a cantora também refletiu sobre a relação com sua faixa infantil de fãs : "Penso 'como pode?', nunca fiz um trabalho tão diretamente para essas crianças, focado nisso, e elas me olham com um carinho de admiração. Tudo também vem de casa, a mãe que curte, o pai, a irmã que está colocando a nossa música para ouvir. Elas vêm com aquele olhar de 'nossa, como era incrível'".

Celebrando dez anos do hit Beijinho no Ombro, Valesca Popozuda relembrou seu início de carreira e falou sobre o futuro nos palcos: "Foi difícil, chorei e sofri muito, mas falei que um dia ia chegar lá e ter esse reconhecimento. Não abaixei minha cabeça, por mais que fosse difícil. Sou uma pessoa muito reservada, então sofri calada para, um dia, chegar e falar 'agora vocês vão ter que me engolir'. E eu cheguei".

"Vou ser a Dercy Gonçalves do funk. Vou estar lá rebolando enquanto os fãs me quiserem. Vou estar nos palcos até o dia que eu for embora e falarem 'Valesca se foi', pronto. Estou aqui para me alimentar desse prazer e dar prazer para as pessoas. Ainda vou viver, cantar, dançar e lançar muito. Vou fazer muita besteira, porque eu também não sou perfeita", garantiu Valesca Popozuda.