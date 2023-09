Lore Improta procurou especialista para aprender a defender a filha do racismo

Em entrevista à CARAS Brasil, Lore Improta afirmou que a maternidade tem lhe proporcionado grandes mudanças em sua vida

A influenciadora Lore Improta (31) não tem dúvidas que diariamente a maternidade tem transformado positivamente a sua vida. Prova disso é o quanto ela tem buscado conhecimento para conseguir enfrentar o racismo e defender a filha com mais propriedade.

Em entrevista à CARAS Brasil, a esposa de Leo Santana revelou que tem feito curso de letramento racial e lido livros que falam sobre o assunto. Segundo ela, a intenção é ver a pequena Liz (2) crescendo em um ambiente seguro e cheio de representatividade.

"Desde que Liz nasceu venho fazendo aulas de letramento racial com a minha professora Anita Machado, fundadora do Instituto Da Cor ao Caso. Com as aulas, sinto que cada dia mais eu sei proteger e guiar a minha filha", disse.

"Além das minhas aulas com a Anita, leio livros que me ajudam a criar a Liz e trazer para a vida dela mais representatividade. Por exemplo, estamos sempre lendo para ela livros com personagens negros, quando vamos escolher um filme ou um desenho, escolhemos um que ela irá olhar e se ver também", detalhou.

A baiana, que na última semana esteve na Semana de Moda de Milão, na Itália, afirmou que se sente um pessoa mais empática e madura desde a chegada da filhinha.

"A maternidade me mudou completamente! Com a chegada de Liz, eu me tornei uma pessoa ainda mais empática, mais experiente, mais consciente das questões ao meu redor, elas me afetando diretamente ou não, e mais madura", declarou.

Leo Santana: Lore Improta revela como Leo Santana ajuda na criação de filha: "Organizamos nossas agendas"

A dançarina completou dizendo que a pequenina se tornou a explicação para ela sempre buscar sua melhora na vida pessoal e profissional. "Quero ser um exemplo para a minha filha, que ela consiga encontrar em mim a força, determinação e amor que eu vi na minha mãe ao crescer e que me formou como sou", finalizou.