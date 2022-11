Ryan Reynolds culpa Disney por filme de Deadpool nunca ter sido feito

Ator Ryan Reynolds diz ter escrito filme de natal do herói, mas acha que a aquisição da Fox pela Disney impediu a produção do longa

O ator Ryan Reynolds (46) disse que escreveu um filme especial de Natal para o herói que ele vive nas telonas, Deadpool. Durante uma entrevista para a Big Issue, o ator revelou que o roteiro se perdeu na confusão que foi quando a Disney comprou a 21st Century Fox, em 2019.

"Eu adoraria ver um número de música e dança num filme de Deadpool. Quatro anos atrás, [os roteiristas de Deadpool] Rhett Reese, Paul Wernick e eu escrevemos um filme de Natal estrelado por Deadpool, mas se perdeu na confusão da aquisição da Fox pela Disney e nunca foi feito", relatou.

Ele ainda acrescentou que, mesmo que o roteiro não fosse um musical, é “um filme completo de Natal do Deadpool”, falando sobre como se interessa em fazer o filme do personagem com foco na data. "Talvez um dia possamos fazer esse filme. Não é um musical, mas é um filme completo de Natal do Deadpool. Então, um dia", torce.

Mesmo que os fãs não vejam um filme de Natal tão cedo, Ryan Reynolds está atualmente trabalhando em Deadpool 3, que terá o retorno do consagrado ator Hugh Jackman, como seu mais icônico papel, Wolverine, dos X-Men.

Ryan Reynolds descobre pólipo ao fazer colonoscopia em vídeo de campanha

Ryan Reynolds revelou nas redes sociais recentemente que descobriu um pólipo ao fazer uma colonoscopia para um vídeo do YouTube. De acordo com seu médico, o crescimento de tecido anormal era "potencialmente fatal", podendo se desenvolver num câncer.

"É um passo simples que poderia literalmente salvar a sua vida", disse o ator de 45 anos. Após cerca de meia hora de exame, um dos médicos informou a ele que haviam encontrado um pequeno pólipo. "Isso provavelmente salvou a sua vida. Não é brincadeira, não estou exagerando. É exatamente por isso que fazemos os exames", disse o médico.

Ryan passou por um procedimento para remover o pólipo e reforçou a importância: "Você está interrompendo a história natural de uma doença, de um processo de algo que poderia ter se tornado um câncer e causado diversos problemas", disse ele na época.