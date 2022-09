Ryan Reynolds descobre problema de saúde e conta que perder aposta salvou sua vida

Ator canadense Ryan Reynolds descobriu doença após perder aposta e ser obrigado a filmar procedimento médico

Redação Publicado em 14/09/2022, às 20h22

O ator canadense Ryan Reynolds (45) compartilhou um vídeo em suas redes sociais nesta terça-feira, 13, no qual conta que uma aposta teria salvado sua vida. O ator, conhecido por sucessos como Deadpool, descobriu que estava com um pólipo no cólon após ser forçado a fazer uma colonoscopia depois de ter perdido uma disputa com o ator Rob McElhenney.

Os atores apostaram que o canadense não aprenderia nenhuma frase em galês, e caso perdesse a disputa, Ryan teria que passar por uma colonoscopia e ter todo o procedimento médico filmado. Assim foi. Durante o exame, os médicos constataram que Reynolds tinha um pólipo no cólon, que se trata de uma projeção de um crescimento de tecido a partir da parede de um espaço vazio, como o intestino, e pode ser não canceroso, pré-canceroso ou canceroso.

No vídeo, vemos os atores explicando como a aposta aconteceu. “Rob e eu completamos 45 anos este ano. Parte de ter essa idade é fazer uma colonoscopia. É um passo simples que pode literalmente, e eu quero dizer literalmente, salvar a sua vida”, disse Ryan. Seguindo do marido de Blake Lively contando da importância do procedimento enquanto o médico, LaPook, um gastroenterologista do Programa de Triagem e Prevenção do Câncer de Cólon da Universidade de NY, explicava como esses exames podem ser “incrivelmente eficazes”.

“Você se preparou tão bem que eu consegui encontrar um pólipo extremamente sutil que estava do lado direito de seu cólon. Isso potencialmente salvou sua vida. Não estou brincando. Não estou sendo muito dramático. É exatamente por isso que você faz isso. Você não teve sintomas”, afirmou o médico, mostrando imagens do exame e contando que a remoção permitiu interromper um processo que poderia ter resultado em um câncer.

Ryan Reynolds contou que tudo foi indolor e que a pior parte foi filmar e compartilhar tudo. Em sua publicação, ele legendou com alívio, contando que a derrota para Rob valeu a pena. “Fiz uma aposta com Rob McElhenney e perdi. Mas ainda assim compensou”, contou.

Veja o vídeo de Ryan Reynolds com Rob McElhenney sobre a aposta que salvou sua vida: