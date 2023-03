Quem são os atores indicados ao Oscar? Veja lista de celebridades que podem levar estatueta para casa

Cerimônia do Oscar acontece neste domingo, 12, e irá consagrar melhor ator e atriz do ano

Todo ano os fãs e especialistas em cinema se reúnem para escolher os destaques da sétima arte. Em 2023, a cerimônia do Oscar acontecerá na noite deste domingo, 12, e irá consagrar, além do melhor filme do ano, o melhor ator e a melhor atriz das produções concorrentes. Conheça na lista a seguir os 10 indicados para concorrer à estatueta.

Há alguns anos distante de Hollywood, o ator Brendan Fraser (54) se tornou o favorito a vencer a categoria de melhor ator, pela atuação em A Baleia, filme que também concorre em outras categorias da premiação. Conhecido por longas como A Múmia, George o Rei da Floresta e Viagem ao Centro da Terra, o artista retornou aos filmes em 2018 após ficar afastado por uma depressão desenvolvida após sofrer um assédio sexual.

Ao lado de Fraser está o ator irlandês Colin Farrell (46), por sua atuação em Os Banshees de Inisherin. Ele estrelou filmes como Alexandre, Miami Vice,O Novo Mundo e Animais Fantásticos e Onde Habitam. No ano de 2009, o artista levou para casa o Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator em Comédia ou Musical pelo seu papel de Ray no filme In Bruges. Recentemente, ele brilhou nas telas do cinema com o filme Batman, estrelado por Robert Pattinson (36).

Continuando a lista dos cinco indicados está o jovem ator irlandês Paul Mescal (27), concorrendo com o filme de drama Aftersun. Ele se tornou conhecido por sua atuação na série Normal People, que rendeu o BAFTA de Melhor Ator em televisão, além de indicações para os prêmios Emmy e Critics' Choice. Neste ano, ele ainda concorre ao BAFTA e ao Critics' Choice por sua atuação no filme dirigido por Charlotte Wells (35).

Outro jovem que também disputa a estatueta é o ator norte-americano Austin Butler (31), que concorre ao prêmio por sua atuação como Elvis Presley (1935-1977) no filme biográfico musical do cantor. Pelo filme ele já venceu um Globo de Ouro e um BAFTA. Antes, o artista trabalhava em filmes e séries voltados ao público infanto-juvenil como Zoey 101 e Os Pequenos Invasores. Ele e a atriz Vanessa Hudgens (34) tiveram um relacionamento de quase oito anos, que terminou em 2019.

Completando a lista de indicados está o ator e dublador britânico Bill Nighy (73), concorrendo pela atuação em Living. O veterano já recebeu inúmeros prêmios, incluindo dois BAFTAs, um Globo de Ouro e indicações ao Oscar e ao Tony. Em seu currículo ele acumula participações em sagas como Os Piratas do Caribe e Harry Potter, além de ter filmes como Questão de Tempo e Simplesmente Amor em seus mais de 40 anos de carreira.

CONHEÇA AS CONCORRENTES A MELHOR ATRIZ DO OSCAR EM 2023

A atriz britância Andrea Riseborough (41) concorre a categoria pela atuação no filme To Leslie. Ela é conhecida por seus papéis como Victoria Olsen em Oblivion, Marilyn Barnett em A Guerra dos Sexos e Detetive Muldoon em O Grito. Sua indicação se tornou polêmica por ter supostamente violado o estatuto das campanhas para o prêmio, já que sua campanha feita por meio das redes sociais de atores e com jantares organizados por grandes nomes como Jennifer Aniston (54).

Ao lado da britânica está Cate Blanchett (53), atriz australiana que concorre pelo filme Tár. Ela, que é a favorita a levar o prêmio, já ganhou diversos prêmios por seu trabalho como artista, sendo eles dois Oscars, quatro Globos de Ouro, três SAG Awards e quatro BAFTA. Ela é conhecida por sua atuação em filmes como O Curioso Caso de Benjamin Button, Oito Mulheres e Um Segredo, O Senhor dos Anéis, Não Olhe Para Cima e Thor: Ragnarok.

A lista de indicadas continua com o nome da atriz malaia-chinesa Michelle Yeoh (60), que concorre pelo filme Tudo, Em Todo Lugar e Ao Mesmo Tempo, sucesso de críticas dos espectadores. A atriz, que também esteve em trabalhos como Avatar: O Caminho da Água, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, Uma Segunda Chance Para Amar e Memórias de Uma Gueixa, pode fazer história na premiação caso vença a categoria, já que foi a primeira atriz de origem asiática a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz.

Seguindo as indicações está a atriz norte-americana Michelle Williams (42), concorrendo por sua atuação em Os Fabelmans. Ela já ganhou dois Globos de Ouro, um Emmy e um SAG, e recebeu cinco indicações ao Oscar, três ao BAFTA e uma ao Tony. A atriz começou sua carreira na infância, ao estrear nos cinemas com o filme Lassie. Ao longo de sua trajetória, ela brilhou em longas como O Rei do Show, Venom, Ilha do Medo e Oz: Mágico e Poderoso.

Completando as indicações femininas à categoria está Ana de Armas (34), por seu papel como Marilyn Monroe (1926-1962) em Blonde. A jovem artista cubana já estrelou filmes como Agente Oculto, Entre Facas e Segredos e 007 - Sem Tempo Para Morrer. Durante a pandemia de Covid-19, ela namorou o ator Ben Affleck (50), encerrando o relacionamento oficialmente em janeiro de 2021, alegando que a diferença de idade entre os dois teria sido um dos motivos do término.