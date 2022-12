Após tapa no Oscar, o que aconteceu com Will Smith? Saiba detalhes

Ator Will Smith promoveu debate internacional ao dar tapa em Chris Rock na premiação do Oscar

Will Smith (54) foi um dos destaques deste ano no termo polêmica. O artista acabou ofuscando completamente a premiação do Oscar após dar um tapa no rosto de Chris Rock (57), um dos apresentadores da noite. A situação gerou o maior climão ao vivo e uma série de debates no mundo inteiro .

O caso aconteceu logo após o comediante disparar uma piada para Jada Pinketh Smith (51), esposa de Will Smith. Na ocasião, Rock fez um comentário nada agradável sobre a atriz estar de cabeça raspada. Ao ver sua esposa constrangida em meio ao evento internacional, ele não pensou duas vezes e partiu para cima do humorista.

"Mantenha o nome da minha esposa longe da p*rra da sua boca!", gritou Will ao dar um tapão em Chris Rock, deixando todos impactados. O momento foi tão inesperado, que alguns imaginaram que seria uma encenação.

Jada estava com o cabelo raspado devido a uma problema de saúde que vem enfrentando há alguns anos. Ela sofre de alopecia , uma doença autoimune que provoca a queda de cabelo, deixando algumas mulheres com poucos fios na cabeça. Na época, sua situação foi amplamente divulgada após seu desabafo no programa Red Table Talk.

O QUE ACONTECEU COM WILL SMITH?

Na mesma noite o artista subiu ao palco para receber o Oscar de Melhor Ator pelo filme King Richard - Criando Campeãs. Ao receber o prêmio, ele pediu desculpas por seu momento de descontrole e afirmou que gostaria de ser chamado novamente para o evento. No entanto, ele acabou sofrendo consequências.

Por conta da repercussão negativa, Will foi banido por 10 anos pela Academia de Hollywood , que inclui o próprio Oscar. A decisão foi tomada dias depois que o ator renunciou publicamente ao seu título de membro da Academia. "Eu aceito e respeito a decisão da Academia", disse o ator em comunicado.

Mas o caso envolvendo Will e Chirs Rock não foi finalizado tão facilmente. Mesmo após semanas do ocorrido, pedidos de desculpas e punições, ele continuou sendo alvo de críticas. Determinado a restabelecer sua imagem diante do público estadunidense, o pai de Willow Smith (22) resolveu se internar em uma clínica de reabilitação.