Chris Rock fala sobre tapa de Will Smith no Oscar 2022: ''Curado dos cortes''

Durante apresentação, Chris Rock faz brincadeira e fala sobre tapa que levou de Will Smith durante o Oscar 2022

Redação Publicado em 25/04/2022, às 10h53

Chris Rock (57) falou o tapa que levou de Will Smith (53) no palco do Oscar 2022 após fazer uma brincadeira com a careca da esposa do ator, Jada Pinkett Smith (50), que tem alopecia.

Durante stand-up no Lyrics Performing Arts Center de Baltimore, nos Estados Unidos, o humorista disse que estava bem e ainda brincou com o ocorrido.

“Estou bem. Eu estou bem. Curado dos cortes e contusões... na maioria das vezes", disse ele, segundo a repórter Annie Rose Ramos, da WJZ TV.

O comentário veio assim que Rose Rock (77), mãe do ator, falou sobre a violência contra o filho ao WIS-TV. "Quando ele deu um tapa em Chris, ele deu um tapa em todos nós. Porque quando você machuca meu filho, você me machuca.", disse ela.

Pedidos de desculpas de Will Smith:

Will Smith se desculpou pelo tapa logo após o ocorrido, durante seu discurso quando levantava a estatueta de Melhor Ator na cerimônia do Oscar 2022. No dia seguinte do evento, o ator de Um Maluco no Pedaço fez um post em seu Instagram pedindo desculpas novamente, pelo que aconteceu.