Will Smith bate em Cris Rock no palco do Oscar após piada com sua esposa

Uma cena polêmica surpreendeu a audiência do Oscar 2022 que ocorre neste domingo 27, protagonizada por Cris Rock (57) e Will Smith (53).

Durante a apresentação, Rock decidiu fazer uma piada sobre a cabeça raspada esposa do ator, Jada Pinkett Smith (50), portadora de uma doença auto-imune.

Will Smith, então, subiu ao palco e deu um tapa na cara do ator, voltando ao seu lugar enquanto gritava: “deixe o nome da minha esposa longe de sua boca”.

Não se sabe ao certo se foi algo combinado entre os artistas. Cris Rock logo se recuperou da cena e voltou a fazer piadas com o público.

Vale lembrar que, no passado, ele foi responsável por algumas piadas sobre a falta de indicações de Jada no Oscar que chatearam a atriz.

Lmaoooo wait a mintue. Will Smith slapped the shit out of Chris Rock #Oscarspic.twitter.com/4ojwBLCvQ0