Primeiras críticas internacionais de Besouro Azul elogiam filme e Bruna Marquezine

Críticas do novo filme de herói da DC, Besouro Azul, apontam até mesmo referência a Chapolin Colorado

No próximo dia 17 de agosto, estreia no Brasil o tão esperado Besouro Azul, novo filme de herói da DC Comics, estrelado por Xolo Maridueña e Bruna Marquezine. Porém, a mídia norte-americana já está tendo acesso ao longa e a crítica vem exaltando as atuações dos dois atores.

Segundo quem assistiu o longa, Besouro Azul é cheio de ação, conta com um roteiro bem amarrado e traz para as telonas diversas referências da cultura latina, como o Chapolin Colorado. “Este é o trabalho de cineastas que conhecem e se preocupam com a América Latina”, disse um dos críticos.

“A DC deveria ter promovido Besouro Azul mais. É uma história divertida, independente e emocionante sobre a família. Xolo Maridueña está perfeitamente escalado e BRILHA como Jamie Reyes. George Lopez e Bruna Marquezine também são destaques”, exaltou o Big Screen Leaks. “Besouro Azul foi uma grande surpresa. Depois de um começo instável, o filme de super-herói écheio de risadas, ação e muito coração. Xolo Maridueña arrasa, Bruna Marquezine também, George Lopez é hilário e Adriana Barraza arrasa como 'Nana'. Leve toda a família e traga lenços”, disparou o Cine Movie TV.

Alguns ainda aproveitaram para frisar a importância da visibilidade da cultura latina, visto que no longa, Jaime Reyes (Xolo), tem origem mexicana. “Besouro Azul está aqui e os latinos FINALMENTE têm um super-herói próprio refletido na tela grande. O filme é tão incrivelmente bom, tão único e entrega em todas as frentes, dando ao gênero de super-heróis o tão necessário sazón [tempero]! A trilha sonora também arrasa!”, comentou um jornalista.

“Besouro Azul é meu filme DC pós-Nolan favorito. É uma história de super-herói cheia de ação e muito divertida sobre família... e não há nada mais importante do que a família.O filme é único porque compartilha com amor e descaradamente a cultura mexicana da família Reyes”, afirmou mais um.

Empresária revela como é trabalhar com Bruna Marquezine

A empresária Juliana Montesanti surpreendeu ao comentar sobre como é trabalhar com Bruna Marquezine. As duas começaram a trabalhar juntas em 2019 e a parceria delas foi importante para a atriz conquistar o seu primeiro personagem em um filme internacional, o Besouro Azul, que estrará em agosto. Então, ela falou sobre como surgiu o trabalho com a atriz e elogiou a cliente.

Em conversa no podcast Corre Delas, ela contou: "A gente se conheceu em 2019 e na época ela tinha outra agente. Bruna estava procurando alguém que pudesse aproximá-la mais do mercado internacional, da relação com a moda também. Depois eu parei para analisar isso, mas ela, sem pensar, já estava criando uma estratégia de carreira para o mercado internacional. A gente sabe que, desde Audrey Hepburn e Givenchy, como a moda e o entretenimento sempre caminharam juntas. Ela me procurou e fizemos um primeiro trabalho pontual, que foi o desfile Jacquemus, no Sul da França. Depois, começamos a trabalhar efetivamente juntas".

Então, ela revelou como é trabalhar com a atriz. "Bruna é uma pessoa muito doce, humana e generosa...", afirmou, e completou: "Eu vivo os sonhos que ela vive. Eu aprendo muito com a Bruna. Foram muitas alegrias e muitas frustrações também desde que começamos a trabalhar juntas. É muito interessante trabalhar com uma atriz. É uma parada muito diferente do que trabalhar com influenciadores. No caso dela, ela trabalha com emoção e fica desgastada depois do trabalho. Meu papel é dizer para as marcas, por exemplo, que ela só vai conseguir entregar o que eles pedem, se ela estiver bem".

