Luís Miranda encarna sambista famoso em filme com Ary Fontoura: "Tem a ver comigo"

Ator Luís Miranda será estrela do filme Socorro, tô falido, o qual viverá um sambista que acaba perdendo tudo

O ator Luís Miranda (53) está em clima de celebração com sua escalação para o filme Socorro, tô falido. O artista será o protagonista da produção, que contará a história de um sambista famosos que acaba perdendo tudo em decorrência de um golpe. Ary Fontoura (90) também faz parte do elenco.

Em bate-papo com a CARAS Digital, o baiano comentou sobre a novidade em sua carreira e revelou que tem semelhanças com o personagem. Segundo Luís Miranda, o lado emocional de Olavinho é muito parecido com o dele .

"Tem a ver comigo na questão da solidariedade, na questão da luta, de ser uma pessoa que veio de baixo e que tudo que conquistou foi através do trabalho, com suor, com dedicação e com esforço", contou ele, que recentemente estreou com a série Encantado's, no Globoplay.

O artista aproveitou para refletir sobre a mensagem que o projeto acaba levando para os espectadores, com a lição de moral sofrida pelo personagem. "Olavinho acaba aprendendo a realmente viver uma outra vida e ter outras percepções com relação ao que ele foi, o que é, e o que ele vai se tornar depois de passar por essa jornada de perder tudo", adianta.

Ator Luís Miranda no set de filmagens de Socorro, tô falido (Foto: Divulgação)

Dirigido por Fred Mayrink, Socorro, tô falido também conta com grandes nomes da teledramaturgia como Ary Fontoura, Mariana Santos e outros. Para o global, o projeto marca a retomada definitiva do cinema nacional.

"Acho um encontro incrível, poder estar com um elenco maravilhoso, com o Ary que eu amo, e acho que a gente tem uma comédia que vai agradar muitas pessoas. Nós esperamos e torcemos para que isso seja maravilhoso para a nossa retomada ao cinema, já que ficamos três anos com o cinema passando por dificuldades e queremos que ele volte forte, por isso contamos tanto com esse filme", pontuou Luís, concluindo em seguida: "Estou feliz de estar em um Set de filmagens com tantos artistas talentosos!”.