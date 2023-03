Ary Fontoura brinca com Walcyr Carrasco após ficar de fora de novela: "Ingrato"

Fora da novela Terra e Paixão, ator Ary Fontoura fez brincadeira envolvendo autor Walcyr Carrasco

Estrela de diversas produções da TV Globo, o ator Ary Fontoura (90) já está com data marcada para voltar para a telinha da emissora. No entanto, o artista não estará na nova novela de Walcyr Carrasco (71), chamada Terra e Paixão. A situação gerou uma brincadeira envolvendo os dois.

"As pessoas alinham os trabalhos do Walcyr ao meu, mas tem trabalhos que ele faz que não há nada para mim. Por exemplo, Verdades Secretas. Só se eu fizesse o papel da Camila, a Angel", brincou ele em entrevista à CARAS Brasil.

Bem-humorado, o artista ainda se divertiu com o fato dele ser uma figurinha carimbada em alguns folhetins do autor global, assim como a atriz Elizabeth Savalla. Ambos fizeram parte do elenco de tramas como Chocolate com Pimenta, Morde & Assopra, Caras & Bocas, Amor à Vida, entre outras.

"O Walcyr às vezes é ingrato e esquece da gente", disse Ary, que desde o ano passado já foi confirmado para Fuzuê, próxima novela das 19h da TV Globo. A produção substituirá Vai na Fé, que tem final prevista para agosto deste ano.

Em tempo, Ary agora se prepara para começar as gravações do filme Socorro, tô falido, dirigido por Fred Mayrink. Na produção, ele interpretará um policial aposentado chamado Sr. Cleiton.

"Já fizemos as leituras para entrar no texto e vamos fazer o mês inteiro de trabalho. É uma comédia muito engraçada e que eu tenho certeza que vai agradar as pessoas. Quanto mais a gente se divertir, mais engraçado ela vai ficar", disse ele, que no último final de semana esteve presente no camarote da Revista CARAS, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

PRIMEIRO DESFILE NO CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO

No último final de semana, Ary Fontoura marcou presença na Marquês de Sapucaí, local que adora frequentar durante o Carnaval. Ele contou à CARAS Brasil que, apesar de já ter desfilado no passado, gosta mesmo é de assistir o espetáculo direto do camarote.

"Já desfilei uma vez em homenagem ao Boni, quando ele estava saindo da Globo e todas as pessoas do elenco foram prestar essa homenagem a ele. Mas eu não gostei não, a gente fica muito preso e o pessoal que fica lá na frente se diverte muito mais. Não foi aquela emoção que é assistir", disse ele.

Questionado sobre ter escola de preferência, Ary confessou que não se importa muito com isso e prefere se divertir assistindo. "Futebol eu só gosto no segundo tempo, não tenho time, escolho na hora. Me divirto muito", brincou ele que completou: "Gosto mais de observar".