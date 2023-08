Léo Santana estreia nos cinemas e revela desafio: 'Não usei minha voz'

Em entrevista à CARAS Brasil, Léo Santana comenta experiência ao lado de Any Gabrielly

Rafael, Donatello, Michelangelo e Leonardo voltam às telas do cinema para a alegria dos fãs da animação, com um toque especial para os brasileiros que admiram Léo Santana e Any Gabrielly. Os dois fazem parte do elenco de dublagem nacional e contam, em entrevista à CARAS Brasil, os desafios de estar em As Tartarugas Ninja: Caos Mutante.

"Por mais que seja a minha primeira vez, foi leve, praserozo e um desafio muito gostoso. Eu não usei minha voz original, que já é grave, criei uma voz mais rasgada e rouca", conta Léo Santana . O artista achou um espaço na agenda com o lançamento de seu novo EP, Sofrência ou Fuleragem, para dar voz ao mutante Genghis Rã, parte do clã do vilão do longa-metragem.

Ao contrário do Gigante da Bahia, como Léo Santana também é conhecido, Any Gabrielly já tinha experiência em dublagem, tendo participado de projetos como Moana, WiFi Ralph e Sing 2. A ex-integrante do grupo Now United deu voz à April O'Neal, adolescente humana que se junta as quatro tartarugas mutantes.

"É um filme que eu já estava animada para assistir, antes de receber o convite. Super entrei na onda". Any diz que também teve bastante liberdade para criar as próprias "firulas" e que se propôs a fazer uma dublagem diferenciada de seus outros personagens.

Agora, os dois não escondem a ansiedade para ver o filme chegando aos cinemas. A cantora afirma estar animada para ver seu namorado, Andrew Neaves —que não fala português, assistir à sua dublagem, para entender os acontecimentos no tom da voz.

Já Léo Santana diz estar curioso para ver se os espectadores conseguirão reconhecer sua voz. "Nunca me imaginei dublando um filme, ainda mais com essa magnitude da história que tem As Tartarugas Ninja. A ansiedade vai aumento e eu de fato vou saber se as pessoas vão saber quem sou eu, porque é uma voz criada."

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante chega aos cinemas em 31 de agosto. Além de Léo Santana e Any Gabrielly, o elenco de dublagem brasileiro conta com Rodrigo Ribeiro, Victor Hugo Fernandes, Enzo Dannemann, Arthur Carneiro, Marco Ribeiro, Alexandre Moreno e Jorge Lucas.