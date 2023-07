Como Léo Santana conheceu Lore Improta? Relembre início da relação

Léo Santana chamou atenção ao parar show e pedir respeito à esposa, a dançarina Lore Improta

O cantor Léo Santana se tornou assunto ao parar um show para pedir respeito à sua esposa, a dançarina Lore Improta. Com a atitude, muitos fãs do músico passaram a admirar ainda mais o casal, no entanto, muitos não sabem como os dois se conheceram.

O casal está junto há 6 anos e, juntos, são pais da pequena Liz, que completará dois anos em setembro. Em entrevista ao podcast PodPah, Léo Santana revelou que precisou ser paciente para conquistar o coração de Lore.

Os dois se conheceram em uma gravação de um clipe do artista baiano, porém na época a dançarina namorava e ignorada as investidas do atual marido. Ela resolveu dar uma chance para Léo apenas dois anos após o fim de seu antigo relacionamento, e então começaram a namorar.

O início do relacionamento foi bastante conturbado, já que Léo Santana terminou a relação algumas vezes já que os dois eram muito atacados na internet. "As pessoas não viam a gente como um casal, não levavam a sério", contou o artista durante o podcast.

Eles decidiram oficializar a união e realizaram uma cerimônia de casamento em fevereiro de 2021. A festa aconteceu em Salvador, na Bahia, e um mês após a união, eles anunciaram que estavam esperando o nascimento de Liz.

O casal ressalta que, apesar de terem se magoado no passado devido as indas e vindas, conversam abertamente sobre a relação. Léo Santana também afirma que, durante a pandemia de Covid-19, começou a cuidar mais da saúde mental com sessões de terapia.

Juntos, eles acumulam mais de 30 milhões de seguidores em seus perfis oficiais do Instagram. Léo e Lore costumam aparecer bastante juntos e também compartilhar na web momentos do casamento e de sua filha com os fãs.

CONFIRA FOTOS DE LÉO SANTANA E LORE IMPROTA ATUALMENTE: