Léo Santana para show e pede respeito à esposa, Lore Improta: ''Sou casado''

Mulher faz gesto obsceno em show de Léo Santana e cantor a expulsa do palco e pede respeito por sua mulher, Lore Improta

O cantor Léo Santana foi assediado em um show no Festival de Verão de Barbacena, no Pará. Ao chamar uma mulher para subir ao palco, ele decidiu encerrar a participação dela na apresentação após um gesto obsceno.

O momento, que era para ser de descontração, acabou viralizando nas redes sociais pela atitude desrespeitosa da fã. Quando foi cantar a música Posturado e Calmo, ele convidou algumas pessoas para participarem do desafio que faz parte das apresentações.

A mulher fez uma simulação de sexo oral com o microfone, próxima ao artista, o que o deixou muito incomodado. Ele interrompeu o show e pediu respeito por sua esposa, a dançarina Lore Improta.

"Parou, parou, parou. Aí já é falta de respeito, eu sou casado, respeite a minha esposa. Por favor, obrigado pela participação tua, muito obrigado, vou chamar mais uma mulher aqui", disse ele, em meio a barulho da plateia.

Confira:

FAMOSOS: Durante desafio do “Posturado e Calmo”, mulher faz gestos obscenos com Léo Santana e cantor se irrita: “Aí já é falta de respeito, sou casado”.



pic.twitter.com/bZJeJPFq0d — CHOQUEI (@choquei) July 24, 2023

Léo Santana reage ao ver mudança de visual de Lore Improta

A dançarina Lore Improta mudou o visual e exibiu o resultado em sua rede social recentemente. Em um vídeo feito ainda no salão de beleza, a esposa do cantor Léo Santana surgiu arrasadora com seus novos cabelos.

Sem deixar de ser loira, a mãe de Liz, de quase dois anos, apareceu com os fios mais claros. Ela aproveitou a passagem pelo local para retocar a cor e também dar uma repaginada no corte dos fios. Lore Improta deu o que falar ao exibir a transformação para os seguidores.

Nos comentários da publicação, a famosa recebeu vários elogios, inclusive Léo Santana reagiu ao ver a mudança. "Muito deusa", escreveram os fãs. "Affs, vida", disse o cantor babando pela amada.