Léo Santana reage ao ver mudança de visual de Lore Improta: 'Aff'

Em vídeo, transformação de visual de Lore Improta é revelada e Léo Santana dá sua opinião

A dançarina Lore Improta mudou o visual e exibiu o resultado em sua rede social nesta quarta-feira, 19. Em um vídeo feito ainda no salão de beleza, a esposa do cantor Léo Santana surgiu arrasadora com seus novos cabelos.

Sem deixar de ser loira, a mãe de Liz, de quase dois anos, apareceu com os fios mais claros. Ela aproveitou a passagem pelo local para retocar a cor e também dar uma repaginada no corte dos fios. Lore Improta deu o que falar ao exibir a transformação para os seguidores.

Usando um vestido laranja, de modelo colado e de apenas uma manga, a artista esbanjou beleza e arrancou elogios. "Uma iluminada e um corte sempre caem bem né? Te amo @rafaelbertolucci. Você eleva qualquer autoestima", disse ela na legenda.

Nos comentários da publicação, a famosa recebeu vários elogios, inclusive Léo Santana reagiu ao ver a mudança. "Muito deusa", escreveram os fãs. "Affs, vida", disse o cantor babando pela amada, com quem tem a pequena Liz.

Em 2015, a loira ficou famosa ao ser uma das dançarinas do Domingão Com Faustão. Em 2017, ela assumiu o romance com Léo Santana. Após várias idas e vindas, eles se casaram 2021 em uma cerimônia íntima. No mesmo ano, eles tiveram Liz.

Lore Improta mostra corpo após gestação

Dono de um corpo sarado e bem definido, a famosa revelou que não faz dietas, por gostar de comer o que deseja, mas que não abre mão de se exercitar com frequência. Usando shortinhos e top, a loira mostrou como está sua forma física atual e comentou que está gostando de como está, mesmo após a gestação.

"Praticamente 1 ano e meio depois de ter tido Liz chego em uma das fases do meu corpo que mais tô gostando. Amamentei por 5 meses. Tenho muitas alergias, principalmente a ovo. Não como carne vermelha desde muito pequena porque não gosto. Suplementar proteína pra mim é necessário, só que tenho alergia a leite. Não sou adepta a dieta. Não faço. Como o que gosto. Mas, treino todos os dias porque me faz bem, tanto para o corpo, como para a minha mente. (Inclusive aos domingos)", contou um pouco de sua rotina.

A esposa de Léo Santana falou mais de seus hábitos."Bebo bastante água. Pratico a gratidão diária e vou em busca da minha felicidade. Não tem como o resultado não chegar. Bora, que agora a brincadeira ficou séria. Carnaval que me aguarde", contou que já está se preparando para a folia do próximo ano.