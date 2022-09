Johnny Depp estaria saindo com uma de suas advogadas

O ator Johnny Depp estaria saindo com uma das advogadas que o defendeu no caso contra imprensa britânica

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 15h59 - Atualizado às 17h09

Segundo com o The Sun, o ator Johnny Depp (59) não está mais solteiro. De acordo com a imprensa inglesa, o ator conhecido por papéis como Capitão Jack Sparrow, em Piratas do Caribe, estaria saindo com Joelle Rich, sua advogada que o defendeu no caso de difamação no Reino Unido.

Atualmente, Joelle está em processo de divórcio com seu ex-marido e pai dos dois filhos. De acordo com uma fonte próxima ao novo casal, ainda não se sabe quando começaram a sair, mas afirma que a química deles é “incrível”. “Não é uma aventura. A coisa é séria entre eles”, garantiu a fonte ao jornal britânico.

Rich foi a advogada de Depp quando o mesmo processou o The Sun em 2018 por se referir a ele como “espancador de esposa”, porém, o caso foi perdido por Johnny e sua equipe de representantes no caso.

Porém, Joelle não estava envolvida no recente e mais polêmico processo de Johnny Depp contra sua ex-esposa, Amber Heard, mas ela ocasionalmente estava presente no tribunal para apoiar o ator.

Johnny Depp tem acordo milionário para retornar ao elenco de Piratas do Caribe

Segundo o site Poptonic, Johnny Depp estaria negociando voltar ao papel de Jack Sparrow com a Disney, que teria oferecido um contrato milionário ao ator, que chegou a brincar que mesmo se oferecessem 300 milhões de dólares ele negaria voltar ao papel. Porém, não imaginava que a empresa americana levaria a sério a fala do ator

A Disney também propôs um outro projeto para a sua plataforma de streaming, que traria a história de vida de Jack Sparrow.

"Eles entraram em contato antes do julgamento contra Amber perguntando se Depp estava interessado em voltar para um ou dois filmes do 'Piratas do Caribe'", disse uma fonte ao site.