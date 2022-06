Johnny Depp prepara acordo milionário para retornar ao elenco de 'Piratas do Caribe', afirma site

Piratas do Caribe!

Em contrato milionário, ator Johnny Depp pode retornar como Jack Sparrow em novo filme do 'Piratas do Caribe'

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 11h01

O ator Johnny Depp (59) está se preparando para voltar a interpretar Jack Sparrow na franquia de Os Piratas do Caribe (Disney), após o fim da batalha contra a ex-mulher, Amber Heard (36).

De acordo com o site Poptopic, o artista voltou a negociar com a empresa e a companhia teria oferecido um contrato milionário para que o ator retorne à franquia de sucesso.

Johnny Depp pode retornar como Jack Sparrow em novo filme do 'Piratas do Caribe':

Ainda de acordo com o artigo do portal, Johnny Depp chegou a brincar que mesmo se oferecessem 300 milhões de dólares ele negaria voltar ao papel, mas a empresa levou a sério a fala do astro, propondo também um outro trabalho para a plataforma de streaming, que traria a história de vida de Jack Sparrow.

"Eles entraram em contato antes do julgamento contra Amber perguntando se Depp estava interessado em voltar para um ou dois filmes do 'Piratas do Caribe'", disse a fonte ao site.

Johnny Depp coloca cobertura à venda por US$ 1,7 milhão. Vale lembrar que a venda foi anunciada após o fim do julgamento do processo de Amber Heard contra o ex-marido Johnny Depp. As duas estrelas de Hollywood foram condenadas por difamação.

O ator processou a atriz por difamação, e os jurados do Tribunal do Condado de Fairfax no estado americano da Virgínia considerou ambos culpados. Porém, Amber terá que pagar 15 milhões de dólares para o ator, enquanto Johnny foi condenado a pagar 2 milhões de dólares para a atriz de Aquaman.