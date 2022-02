Jessica Chastain e Penelope Cruz comemoram indicações a Melhor Atriz no Oscar 2022

As atrizes postaram fotos e vídeos nas suas redes sociais agradecendo a Academia pela indicação

Redação Publicado em 09/02/2022, às 17h04

Com o anúncio dos indicados ao Oscar 2022, feito nesta terça-feira, 8, as atrizes Jessica Chastain (44) e Penélope Cruz (47) foram às suas redes sociais comemorar as indicações na categoria de Melhor Atriz.

Na noite do dia 8, Jessica Chastain indicada pelo filme Os Olhos de Tammy Faye postou um vídeo em seu Instagram em que estourava uma garrafa de champanhe com a equipe de maquiagem do filme, que também foi indicada ao Oscar.

"Se champanhe às 8h da manhã é errado, eu não quero estar certa", brincou a atriz na legenda da postagem.

E nos comentários, outras atrizes parabenizaram Chastain por sua indicação. "Parabéns", escreveu a atriz Octavia Spencer (51) que venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2012. Anne Hathaway (31), que também foi vencedora do Oscar por seu papel em Os Miseráveis no ano de 2013, comentou: "Parabéns por essa indicação completamente merecida".

E no mesmo dia, Penélope Cruz que integra a lista de atrizes indicadas ao prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por conta de sua atuação em Mães Paralelas, também fez um post comemorando a indicação.

Com fotos ao lado do diretor Pedro Almodóvar (72), a atriz agradeceu a equipe de Mães Paralelas, e Almodóvar por sua direção no longa. "Estamos sonhando?", escreveu Cruz no final da legenda.

A atriz brasileira Isis Valverde comentou na publicação da indicada ao Oscar, elogiando o diretor de Mães Paralelas: "Ele é um sonho, gênio".

Confira aqui os posts de Jessica Chastain e Penélope Cruz

