Após ser esnobada no Oscar 2022, Lady Gaga parabeniza os indicados

A atriz e cantora postou uma foto ao lado do maquiador de Casa Gucci, que recebeu a única indicação do filme no Oscar 2022

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 16h10

Lady Gaga não foi indicada na categoria de Melhor Atriz no Oscar 2022 - Reprodução: Instagram