Jane Fonda participa de protestos durante greve de atores de Hollywood

Atriz Jane Fonda faz parte de protesto que reivindica melhores condições de trabalho para atores

Nesta sexta-feira, 14, a atriz de 85 anos de idade Jane Fonda decidiu se juntar pessoalmente à greve de atores de Hollywood. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, a famosa aparece fazendo um discurso durante um protesto de rua, usando um megafone e lendo algumas anotações que fez em um papel. A artista estava rodeada de pessoas que estavam no local, com cartazes.

“Aqueles nas suítes executivas estão recebendo salários cada vez maiores do que nunca, mas atores estão recebendo menos e menos, assim como roteiristas. Sim, é melhor eles tomarem cuidado. Se os atores saírem com os roteiristas, essa indústria será encerrada. Vamos ficar juntos e aguentar firme até que a justiça seja feita. Respeito! Muito obrigada por permanecerem fortes e corajosos”, disse Jane.

Os protestos estão acontecendo pois os atores se uniram aos roteiristas, que já haviam parado anteriormente, reivindicando melhores condições de trabalho, melhores remunerações por exibição de filmes e séries nas plataformas de streamings e para que haja uma regulamentação do uso de inteligência artificial dentro dos sets de filmagem.

jane fonda karl marx de calcinha eu amo muito ela pic.twitter.com/IYzRbZNtMr — a paixão segundo t.h. (@tedevelynm) July 14, 2023

Descubra quais filmes devem parar por conta da greve dos atores e roteiristas

Após o SAG, Sindicato dos Atores, anunciar a paralisação, algumas produções entraram em perigo. Segundo a Variety, o filme Gladiador 2, sequência do grande sucesso do cinema com Russell Crowe, vai parar, visto que já havia começado a produção em Marrocos. A Marvel, que havia suspendido Thunderbolts, deve tomar a mesma decisão com Deadpool 3, que está sendo filmado em Londres, na Inglaterra. A série House of Dragon, cuja a segunda temporada também estava sendo produzida no Reino Unido, estava na mesma situação, por já contar com seus roteiros terminados. Porém, como a maioria de seus atores são filiados ao sindicato inglês, Equity, eles não têm permissão legal para fazer greve em solidariedade ao sindicato dos Estados Unidos da América, como afirmou o site The Hollywood Reporter. Uma nova série sobre Star Wars da Disney, Andor, encerraria as gravações da segunda temporada já em agosto, contando com todos os roteiros finalizados antes da greve começar. Porém, com a greve dos atores agora, a produção será suspensa, assim como outras como Os Fantasmas se Divertem 2, Wicked, e Mortal Kombat 2. O elenco de Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan, adiantou a passagem pelo tapete vermelho em uma hora em Londres, para não furar a greve.