Descubra quais filmes devem parar por conta da greve dos atores e roteiristas

Produção devem ser prejudicadas após Sindicato dos Atores não chegar a um acordo com organização que representa produtores

Nesta quinta-feira, 13, o Screen Actors Guild (SAG), o Sindicato dos Atores, anunciou que agora vão se aliar ao Sindicato dos Roteiristas para paralisar e orientar os cerca de 160 mil membros a parar imediatamente todo o trabalho que envolva filmes e televisão no mundo inteiro. A organização exige aumento para atores e regulamentação do uso de inteligência artificial na indústria.

Os roteiristas já estão parados há dois meses, e o SAG acabou não chegando a um acordo com o AMPTP, a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão, organização que representa as grande produtoras como Paramount, Amazon, Sony, Universal, Disney, Apple e Netflix. Então, todos os tipos de séries e produções serão interrompidas até que haja um acordo.

Segundo a Variety, o filme Gladiador 2, sequência do grande sucesso do cinema com Russell Crowe, vai parar, visto que já havia começado a produção em Marrocos. A Marvel, que havia suspendido Thunderbolts, deve tomar a mesma decisão com Deadpool 3, que está sendo filmado em Londres, na Inglaterra. Ryan Reynolds, que vive o anti-herói, também faz parte do WAG, ou seja, estava filmando sem poder fazer improvisos no roteiro, como fazia nos longas anteriores, e agora não poderá mais atuar.

A série House of Dragon, cuja a segunda temporada também estava sendo produzida no Reino Unido, estava na mesma situação, por já contar com seus roteiros terminados. Porém, como a maioria de seus atores são filiados ao sindicato inglês, Equity, eles não têm permissão legal para fazer greve em solidariedade ao sindicato dos Estados Unidos da América, como afirmou o site The Hollywood Reporter.

Uma nova série sobre Star Wars da Disney, Andor, encerraria as gravações da segunda temporada já em agosto, contando com todos os roteiros finalizados antes da greve começar. Porém, com a greve dos atores agora, a produção será suspensa, assim como outras como Os Fantasmas se Divertem 2, Wicked, e Mortal Kombat 2. O elenco de Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan, adiantou a passagem pelo tapete vermelho em uma hora em Londres, para não furar a greve.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!