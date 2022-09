Filme sobre história e carreira de Whitney Houston tem trailer oficial lançado

'I Wanna Dance With Somebody': filme retratando a história e a carreira da cantora Whitney Houston tem trailer oficial lançado!

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 13h54

I Wanna Dance With Somebody, produção responsável por contar a história e a biografia da super-estrela Whitney Houston (1963–2012), ganhou o primeiro trailer oficial nesta quinta-feira, 15.

Estrelado por Naomi Ackie (de Master of None e Star Wars: A Ascensão Skywalker) e com direção de Kasi Lemmons, o filme vai contar a trajetória da estrela, que morreu em 2012 aos 48 anos, afogada em uma banheira, na véspera do Grammy, em Los Angeles.

Além dos hits, criações em estúdios e seus maiores shows, o trailer apresenta uma prévia da caminhada da cantora para se tornar uma lenda da música, como nunca contado ou mostrado nas telonas.

O roteiro é de Anthony McCarten (de Bohemian Rhapsody) e o elenco conta ainda com Stanley Tucci como Clive Davis, empresário da artista; Clarke Peters (de Destacamento Blood), vivendo John Houston, seu pai; e Tamarua Tunie (de Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais) interpretando sua mãe, Cissy Houston, entre outros.

I Wanna Dance With Somebody estreia em 21 de dezembro nos Estados Unidos.

Confira o trailer oficial de 'I Wanna Dance With Somebody':