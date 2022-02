Dez anos sem Whitney Houston: Relembre a carreira da cantora

Dona de uma voz marcante, Whitney Houston inspira gerações com sua história e carreira premiada

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 15h11

Nesta sexta-feira, 11, completam-se 10 anos que a cantora Whitney Houston (1963 - 2012), nos deixou.

Em 11 de fevereiro de 2012, aos 48 anos, Whitney Houston foi encontrada morta na banheira do seu quarto de hotel após overdose.

Dona de uma voz marcante e carreira grandiosa, até hoje, Whitney é inspiração para os jovens artistas, o que se deve ao seu talento e história de vida.

A cantora acumulou diversos prêmios ao longo da sua carreira, sendo uma das artistas mais premiadas ao longo de sua trajetória. De 20 indicações ao Grammy Awards, Whitney conquistou 6 estatuetas, além disso, também recebeu um Emmy e 22 AMA's.

Ao longo de sua carreira, Whitney conseguiu emplacar sucessos cantados e eternizados até hoje pelos fãs, como I Wanna Dance with Somebody, que é trilha sonora de diversos filmes até hoje. E quem não se arrepia ao escutar I Will Always Love You na voz de Whitney?

Whitney Houston - Foto: Getty Images

A jornada de sucesso de Whitney Houston

Filha de Cissy Houston, Whitney Houston começou a carreira logo cedo quando cantava na igreja, e em sua adolescência atuou como backing vocal para o cantor Jermaine Jackson, ou seja, a música sempre esteve presente em sua vida.

Mas foi aos 22 anos que a voz marcante e forte de Whitney Houston foi descoberta por Clive Davis, que produziu o primeiro álbum da carreira da cantora.

Em 1985, Whitney debutou com o álbum 'Whitney Houston' e a partir deste lançamento a carreira da cantora decolou, mas foi com o disco 'Whitney', lançado dois nos depois do debut, que a cantora conseguiu fazer seu nome, foi o primeiro álbum de uma mulher a alcançar o topo da Billboard.

Seguindo sua carreira brilhante, a cantora também se lançou como atriz e estrelou o sucesso 'O Guarda-Costas', ao lado de Kevin Costner. Em seguida, Whitney também fez os filmes: 'Um Anjo em Minha Vida', e seu último trabalho 'Sparkle: O Brilho de uma Estrela', de 2012.

O abismo de Whitney Houston

Apesar de todo o sucesso alcançado, Whitney se viu em um beco sem saída após conhecer as drogas. A cantora teve um problema com as substâncias ilícitas e também se via em um relacionamento conturbado com Bobby Brown, o qual ela se casou em 1992.

A cantora estava no auge de sua carreira, colhendo os frutos de todo o seu trabalho árduo durante os anos quando se casou com Bobby Brown.

O legado eterno de Whitney

Até hoje a cantora é vista como um sinônimo de poder e força. Whitney carrega em sua trajetória, apresentações incríveis e performances memoráveis lembradas por todos os seus admiradores.

Apresentações e músicas da cantora são lembradas até hoje em performances ou menções especiais em séries e filmes, Whitney foi relembrada em episódios de Glee, Com amor Simon e muito mais.

O legado de Whitney Houston, hoje, são os fãs que se inspiram na trajetória da cantora.