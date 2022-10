Filho de Chitãozinho, Enrico Lima celebra o seu terceiro filme, 'Sistema Bruto'

Enrico Lima revela como surgiu o convite para atuar no filme Sistema Bruto, que também teve a participação do seu pai, Chitãozinho, e da irmã, Aline Lima

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 14h34

O ator e cantor Enrico Lima, filho do sertanejo Chitãozinho, está de volta aos cinemas. Na semana passada, o filme Sistema Bruto foi lançado e conta com a atuação do rapaz e também participações especiais do seu pai e da sua irmã, Aline Lima, além do trabalho do irmão, Allison Lima, nos bastidores.

Em conversa com a CARAS Digital, Enrico contou sobre a alegria de fazer o seu terceiro filme – antes, ele já atuou em Coração de Cowboy e Melhor Verão das Nossas Vidas. “Atuar neste filme foi muito gostoso, de verdade. É o meu segundo filme com esse mesmo diretor, o Guilherme, e eu sempre o admirei como pessoa e como profissional. Ele dá muita liberdade para a gente nas cenas e também tem muito diálogo entre os atores. Além disso, nós tivemos muita afinidade com o elenco, o ambiente de trabalho foi muito leve”, disse ele.

Então, ele contou que o convite surgiu logo quando o filme começou a ser pesado pelo diretor Gui Pereira, da Dodô Filmes. “O convite surgiu através do Guilherme. Nós somos amigos há muito tempo, ele me viu nascer, e eu lembro que quando ele começou a escrever o filme. Ele comentou comigo que ele gostaria que eu participasse e na hora eu topei. Eu fiquei muito feliz por fazer parte de mais um projeto com ele no cinema”, afirmou ele.

Inclusive, Enrico adorou dividir o set de filmagem com sua família. “Foi gostoso demais, porque no outro filme dele, nós três também trabalhamos juntos. A minha irmã fez uma participação especial, meu pai também e meu irmão trabalhou nos bastidores. Eu fico muito feliz e orgulhoso, de verdade”, contou.

No filme, Enrico Lima interpreta Rodney, irmão de um dos competidores da corrida de caminhonetes. O longa-metragem é uma comédia de ação protagonizada por Bruna Viola e Bruna Altieri.