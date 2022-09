Chitãozinho faz rara aparição com a família em evento

Chitãozinho, da dupla com Xororó, surgiu ao lado da esposa, dos filhos e da neta em noite de pré-estreia do filme 'Sistema Bruto'

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 07h53

O cantor sertanejo Chitãozinho (68), da dupla com Xororó (64), aproveitou a noite da última segunda-feira, 26, para prestigiar a pré-estreia do filme Sistema Bruto em um cinema de São Paulo. Ele apareceu acompanhado de sua família e fez uma rara aparição em público em seus familiares.

Durante o evento, ele posou ao lado da esposa, Márcia Alves, do filho Enrico Lima, da filha Aline Lima e da neta, Sophia. Vale lembrar que o cantor também é pai de Allison Lima, que não estava no evento.

Vale lembrar que Chitãozinho e Xororó estão comemorando os 50 anos de carreira na música. Neste ano, eles ganharam um documentário sobre a trajetória deles na Globo, chamado 'Chitãozinho e Xororó – 50 anos de História', que foi comandado por Pedro Bial. Além disso, eles também fizeram um show memorável em Nova York no início do mês de setembro.

“Estamos muito felizes com tudo o que vem acontecendo nessa nossa turnê dos 50 anos. Quando chegamos no Radio City e vimos o palco, a emoção tomou conta, é realmente gratificante poder viver e proporcionar tudo isso para o nosso público. Foi uma noite realmente especial e que ficará pra sempre no nosso coração”, afirmaram os cantores.

Veja a foto de Chitãozinho com sua família: