Chitãozinho e Xororó se apresentam em Nova York com ingressos esgotados

Chitãozinho e Xororó gravam audiovisual no Radio City Music Hall com participações de Sandy, Luan Santana e Junior Lima

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 21h27

Comemorando 50 anos de carreira, Chitãozinho e Xororó se apresentaram no Radio City Hall, considerada uma das casas de show mais importantes do mundo, no último final de semana para a gravação do próximo projeto audiovisual deles. Na apresentação, eles tiveram os ingressos esgotados e participações especiais de Sandy, Junior Lima e Luan Santana.

Após seis meses de produção para o evento, a performance da dupla foi levada para os Estados Unidos com o triplo de estrutura, em uma mistura de equipe de brasileiros e estadunidenses.

“Estamos muito felizes com tudo o que vem acontecendo nessa nossa turnê dos 50 anos. Quando chegamos no Radio City e vimos o palco, a emoção tomou conta, é realmente gratificante poder viver e proporcionar tudo isso para o nosso público. Foi uma noite realmente especial e que ficará pra sempre no nosso coração”, afirmaram os cantores.

As participações especiais deram um tom mais especial para a noite, com Sandy cantando “Meu Disfarce” e “Manhã de Sol” e Luan Santana com “Falando às Paredes” e “Hábito”. De surpresa, Junior Lima subiu ao palco após apelo do público ali presente, e cantou as músicas “Aqui o Sistema é Bruto” e “Nascemos só pra Cantar”.

Além dessas músicas, a dupla cantou vários hits dos seus 50 anos de estrada, como “Evidências”, “Fio de Cabelo”, entre outras, contando também com lançamentos recentes.

Sandy, filha de Xororó, se disse emocionada com o evento. “Eu fiquei muito emocionada com o convite! Que honra fazer parte desse show histórico na carreira desses artistas maravilhosos e de quem eu tenho o privilégio de ser filha e sobrinha!”, declarou.

Junior, também não deixou de se sentir tocado pelo momento. “Foi lindo demais! Estando tão perto e sabendo toda a história deles, do meu pai e do meu tio, é muito emocionante ver eles tocando em um lugar tão importante como este que é o Radio City Music Hall. É uma admiração difícil de descrever! Estou muito feliz por eles, e ter participado dessa comemoração no palco é uma honra!”, afirmou.

Veja a publicação de Chitãozinho e Xororó sobre a gravação do seu show em Nova York: