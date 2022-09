Chitãozinho celebra participação no filme Sistema Bruto, que está em cartaz nos cinemas

Chitãozinho, da dupla com Xororó, faz participação especial no filme 'Sistema Bruto': 'Foi muito especial'

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 16h23

O cantor sertanejo Chitãozinho, da dupla com Xororó, está feliz da vida com a sua participação no filme Sistema Bruto, que chegou aos cinemas nesta semana e já está em cartaz. O artista contou que foi uma experiência diferente atuar no projeto e gostou do resultado.

“Foi muito especial participar do filme 'Sistema Bruto'. O cinema é diferente do que estou acostumado, eu acho divertido. É a segunda vez que faço participação em um filme do Gui Pereira, gosto muito do trabalho e falar de sertanejo tem tudo a ver comigo também”, disse ele, que foi na pré-estreia do filme com sua esposa e os três filhos.

O filme Sistema Bruto é protagonizado por Bruna Viola e Bruna Altieri, e tem direção de Gui Pereira, da Dodô Filmes. A história é uma comédia de ação que acompanha as amigas Bruna e Rosa, que frequentam festas sertanejas no interior e são apaixonadas por velocidade.

O longa foi pensado para que fosse protagonizado por Bruna Viola. “Quando conheci a Bruna gostei muito do estilo dela falar, se vestir, se apresentar e vi nela um grande potencial para o cinema. Tivemos parceiros importantes, de diversos segmentos, que investiram nesta ideia e tornaram possível levar uma produção independente aos cinemas de todo o país”, declarou o diretor.

Assista ao trailer do filme Sistema Bruto:

