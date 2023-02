Claudia Raia dublou filme com nome do filho antes da gravidez

Atriz, Claudia Raia deu à luz Luca neste sábado, 11, meses após dublar filme da Disney Pixar

Em junho de 2021, quase um ano antes de anunciar que estava grávida do terceiro filho, a atriz Claudia Raia (56) dublou um filme que levava o mesmo nome de seu filho caçula, Luca. O bebê nasceu na noite deste sábado, 11, em São Paulo e alegrou os fãs e seguidores da artista, que compartilhou neste domingo, 12, a notícia.

Na época, antes de imaginar que seria mãe novamente, a artista trabalhou no elenco da dublagem do filme Luca, longa-metragem de comédia da Disney Pixar, que chegou a ser indicado ao Oscar na categoria de Melhor Filme de Animação, apesar de ter perdido a estatueta para Encanto, animação também do estúdio.

A animação foi dirigida pelo cineasta italiano Enrico Casarosa (49) que também foi indicado ao Oscar em 2011 na categoria de melhor curta-metragem de animação com La Luna (que perdendo o prêmio para The Lost Thing). O filme foi inspirado na vivência pessoal do diretor e conta a história de dois monstros marinhos, Luca e Alberto, que resolvem passar o verão na superfície, com a amiga Giulia.

Na dublagem brasileira, a atriz dá voz à personagem Signora Mastroianni, ao lado da filha, Sophia Raia, que dublava a personagem Chiara. A história se passa na Riviera Italiana, local onde o diretor cresceu e cartão postal que desperta interesse de muitos viajantes, e a culinária do país também se faz presente.

Naquele ano, a produção se tornava o primeiro lançamento da Disney Pixar após o fechamento dos estúdios em decorrência da pandemia da Covid-19. Separadamente, a Pixar lançou Soul, em dezembro de 2020, e a Disney divulgou Raya e o Último Dragão, em março de 2021.

O NASCIMENTO DE LUCA, TERCEIRO FILHO DE CLAUDIA RAIA

Luca veio ao mundo na noite deste sábado, 11, mas Claudia Raia resolveu contar a notícia aos fãs apenas na manhã deste domingo, 12. Na imagem publicada em seu Instagram oficial, a mais nova mamãe aparece com o rosto juntinho do recém-nascido, e do marido, o ator Jarbas Homem de Mello (53), enquanto esbanja um sorrisão logo após o parto.

"Luca chegou iluminando a noite de sábado! Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca", escreveu ela, na legenda da publicação.

Além do pequeno, Claudia Raia já é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari. Os dois foram casados de 1993 à 2010 e, desde o ano de 2017, o ator é casado com Karin Roepke, com quem também teve uma filha, chamada Chiara Celulari.