Chorando, Will Smith pede desculpas por tapa em Chris Rock durante Oscar 2022; veja a repercussão

O ator Will Smith (53) se emocionou ao se pronunciar sobre o tapa que deu no rosto de Chris Rock (57) durante o Oscar 2022.

O artista pediu desculpas à Academia de Artes de Ciências Cinematográficas de Hollywood pela atitude.

No domingo, 27, ele conquistou seu primeiro Oscar na categoria de Melhor Ator pela performance no filme King Richard: Criando Campeãs, pelo papel como Richard Williams.

Em seu discurso, Smith agradeceu pela oportunidade de interpretar o personagem e afirmou que agiu por impulso para defender a esposa, Jada Pinkett Smith (50).

"Quero pedir desculpas para a Academia e para todos os meus companheiros. Esse é um momento lindo e sobre mandar luz para todas as pessoas. A arte imita a vida, e eu pareço o pai maluco, como diziam sobre Richard Williams. Mas o amor me força a fazer coisas loucas", disse ele, citando a trama sobre o pai das tenistas Venus e Serena Williams.

“Richard Williams era defensor da sua família. Nesse momento da minha vida, eu sou tomado pelo que Deus me pede para ser e fazer nesse mundo. (…) Na minha vida, nesse momento, estão pedindo que eu ame as pessoas, proteja as pessoas, e seja um rio para minhas pessoas”, declarou Will Smith aos prantos.

Will Smith agrediu Chris Rock após o humorista ter comparado Jada à personagem G.I. Jane, interpretada pela atriz Demi Moree no filme Até o limite da honra (1997). No longa, a personagem tem o cabelo raspado por fazer parte da Marinha. "Deixe o nome da minha mulher fora da p**** da sua boca", gritou o ator após o tapa.

Confira o discurso de Will Smith na íntegra:

"Richard era um defensor da família. Neste momento da minha vida, estou sobrecarregado pelo o que Deus está exigindo que eu seja e faça neste mundo. Fazendo esse filme, eu pude proteger (a atriz) Aunjanue Ellis, uma das mais fortes e delicadas pessoas que já conheci. Protegi Saniyya e Demi, atrizes que fazem Venus e Serena. Estou sendo chamado na minha vida a amar e proteger as pessoas.

Sei que em nossa profissão temos que ser capazes de aceitar abuso, ouvir loucuras, ouvir pessoas nos desrespeitando, sorrir e fingir que está tudo bem. Então Denzel Washinton me disse, e eu adorei ouvir isso: que 'nos meus melhores momentos, preciso ter cuidado, pois é aí que o diabo vem'.

Quero ser um canal para o amor. Obrigado a Venus e a Serena e a toda a família Williams por confiar em mim para contar essa história. Isso é o que quero fazer, quero ser um embaixador desse amor.

Quero pedir desculpas para a Academia e para todos os meus companheiros. Esse é um momento lindo e sobre mandar luz para todas as pessoas. A arte imita a vida, e eu pareço o pai maluco, como diziam sobre Richard Williams. Mas o amor vai me forçar a fazer coisas loucas. Para minha mãe, muito desse momento é complicado. (Dedico esse prêmio) para minha mãe, para minha mulher... Estou tomando muito tempo de vocês. Obrigado a todos, e espero que a Academia me convide de novo".

Veja a repercussão do momento entre famosos nas redes sociais

Artistas nacionais e internacionais reagiram ao tapa de Will Smith em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar. Algumas celebridades saíram em defesa do ator, mas outros condenaram a postura do artista.

No auditório da cerimônia, diversas estrelas ficaram de boca aberta com a cena. Na web, algumas reações como as de Nicole Kidman (54) e Lupita Nyong'o (39) viralizaram.

Lupita representando todo mundo com o tapa do Will Smith

O ator Alexandre Nero (52) usou suas redes sociais para criticar o comportamento de Smith.

"Imagina se todo mundo que se sentir ofendido levantar e dar um tapa na cara do sujeito? Não podemos ser esse tipo de exemplo. Erramos…Will Smith é grande e amado pelo mundo todo. Espero que reconheça o erro, porque não é um bom modelo a se seguir".

Um internauta rebateu a publicação do ator: "Mas Nero, foi pra defender a esposa dele de uma piada sem graça sobre a doença dela? eu faria o mesmo pela minha família, me desculpa, mas não concordo com você".

"Cara, talvez eu também fizesse a mesma coisa… mas não pode ser que a gente naturalize um cara levantar e dar na cara do outro quando se sentir ofendido. Ainda mais esses caras e nesse lugar. Consegue entender a diferença em fazer entender o erro?", respondeu Nero.

O apresentador e comediante Rafinha Bastos (45) também reprovou a atitude. "Will Smith bate num comediante de 45 quilos e depois sobe no palco para dizer que está na Terra para propagar o amor. Está certo então, jovem. Certinho".

O humorista Rafael Portugal (37) também se manifestou: "Esse tapa doeu na minha alma. Com todo respeito ao Will. Tapa na cara, não".

A comediante Kathy Griffin (61) revelou preocupação com a atitude de Will Smith. "Deixe-me dizer uma coisa, é uma prática muito ruim subir ao palco e agredir fisicamente um comediante. Agora todos nós temos que nos preocupar com quem quer ser o próximo Will Smith nos clubes de comédia e teatros", desabafou.

Let me tell you something, it’s a very bad practice to walk up on stage and physically assault a Comedian.

A atriz Sophia Bush (39) não concordou com as posturas dos dois artistas: "Violência não é ok. Agressão nunca é a resposta. Essa é a segunda vez que o Chris faz piada com a Jada no palco do Oscar, e esta noite ele falou da alopecia dela. Falar da doença autoimune de alguém é errado. Fazer isso de propósito é crueldade. Os dois precisam parar e respirar".

Dadá Coelho também comentou sobre o momento. "Imagina se todo mundo se sentir à vontade para fazer piada com doença. Acho barra pesada! Sou zero a favor de violência. Mas piada com doença não dá. Bjs e boa noite, minha gente! Cariño".

Confira outras reações na web:

Mulheres pretas não merecem menos que um Will Smith



