Carla Diaz mostra preparação para novo papel no cinema: ''A todo vapor''

Atriz Carla Diaz compartilha vídeo em que aparece fazendo equitação para gravações do filme 'Rodeio Rock' ao lado de Lucas Lucco

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 12h34

A atriz Carla Diaz (31) já está nos preparativos para viver sua nova personagem em trabalho nas telinhas após ter interpretado Suzane Von Richtofen nos filmes A Menina Que Matou os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais.

A artista vai estrelar o filme Rodeio Rock ao lado do cantor Lucas Lucco (31), que tem previsão de estreia para 2023. Em seu perfil no Instagram, a ex-BBB compartilhou vídeo mostrando a preparação para o papel no cinema em que aparece fazendo equitação. Sorridente, combinando camisa verde militar e calça preta, ela surgiu em cima do cavalo.

"A todo vapor por aqui. Estão acompanhando? Estava pensando em deixar os stories nos destaques, o que vocês acham?", escreveu Carla na legenda da postagem.

Se preparando para a nova personagem no cinema, Carla também está fazendo musculação.

Confira o vídeo de Carla Diaz nos preparativos para nova personagem:

Estilosa, Carla Diaz combina look laranja e verde

Carla Diaz esbanjou estilo ao surgir com look todo moderno e vibrante. a loira encantou os fãs ao surgir combinando peças de cores vibrantes. A artista publicou um vídeo em que aparece usando blusa de moletom laranja com desenho estampado e bermudinha preta. Para completar, ela optou por uma sandália na mesma cor do casaco e uma bolsa verde. Nos comentários, o namorado da atriz, o vereador de São Paulo e amante dos animais Felipe Becari (35), se derreteu: "Amo misturar eu e você isso sim".

