Carla Diaz surge estilosa com look laranja e verde, e o namorado baba: ''Amo misturar eu e você''

Atriz Carla Diaz esbanja estilo ao compartilhar registro usando blusa de moletom laranja, bermuda preta e bolsa verde

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 12h22 - Atualizado às 12h52

A atriz Carla Diaz (31) roubou a cena nas redes sociais ao compartilhar um look todo moderno e cheio de estilo!

Na terça-feira, 05, em seu perfil no Instagram, a loira encantou os fãs ao surgir combinando peças de cores vibrantes. A artista publicou um vídeo em que aparece usando blusa de moletom laranja com desenho estampado e bermudinha preta. Para completar, ela optou por uma sandália na mesma cor do casaco e uma bolsa verde.

"Se tem uma coisa que estou amando é: misturar as cores nos looks. Verde com laranja, gostam?", escreveu Carla Diaz na legenda do post.

Nos comentários, o namorado da atriz, o vereador de São Paulo e amante dos animais Felipe Becari (35), se derreteu: "Amo misturar eu e você isso sim". "Linda mulher", "Você arrasa sempre", "Em você qualquer look fica lindo", "Perfeita", "Linda de qualquer jeito", "Como sempre, uma diva", elogiaram ainda os fãs.

Carla Diaz mostra como é a cozinha de seu apartamento

Recentemente, Carla Diaz exibiu um detalhe de seu apartamento em São Paulo, onde mora desde o segundo semestre de 2021. Ela abriu um álbum de fotos com imagens feitas na cozinha do seu lar, com armários na cor cinza, bancada vermelha e geladeira com duas portas, além de um espaço especial para o micro-ondas e o forno. Na legenda, ela contou: “É o meu cantinho favorito!”.

Confira o look estiloso de Carla Diaz: