Bruna Marquezine surge emocionada com lançamento de trailer de Besouro Azul

Longa da DC Comics tem Bruna Marquezine vivendo o papel de Jenny, par romântico do herói vivido por Xolo Maridueña

Na última segunda-feira, 3, a produtora de filmes Warner compartilhou em suas redes sociais um vídeo no qual a atriz brasileira Bruna Marquezine (27) surge bastante emocionada ao ver o primeiro trailer de Besouro Azul, longa de super-herói da DC Comics da qual a musa faz parte.

Bem nervosa, Bruna aparece sentada com o celular em suas mãos, sem conseguir acreditar e conter a ansiedade de ver o trailer, enquanto espera o carregamento da postagem do vídeo. A famosa ainda brinca com a demora da passagem do tempo.

“É muito cruel da parte do universo demorar tanto assim para postar um trailer”, disse a atriz, fazendo com que a equipe que a acompanhava durante o processo de gravação do vídeo risse bastante enquanto esperavam.

Besouro Azul é protagonizado pelo ator Xolo Maridueña, que vive Jaime. Na trama, poderemos ver a história do personagem que se torna portador do escaravelho que nomeia o herói. Bruna irá viver Jenny, que será par romântico do protagonista. O filme chega aos cinemas do Brasil todo apenas no dia 18 de agosto.

