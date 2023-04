Belle Silva, mulher de Thiago Silva, flagra Tom Cruise em restaurante

Mulher do jogador de futebol do Chelsea, Thiago Silva, fala que é a segunda vez que acontece

Nesta quarta-feira, 6, a esposa do jogador de futebol da Seleção Brasileira e do Chelsea, Thiago Silva (38), Belle Silva (35), mostrou em suas redes sociais que encontrou o ator Tom Cruise (60) em um restaurante em Londres. De acordo com a influenciadora digital, não é a primeira vez que isso acontece, mas a segunda.

“De novo, pela segunda vez, estou no mesmo restaurante que Tom Cruise. Quem disse que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Cai, sim”, brincou a criadora de conteúdo, em seu perfil oficial no Instagram, mostrando o ator em uma mesa próxima à sua.

Belle Silva mostra Tom Cruise - Créditos: Reprodução / Instagram



Aparentemente, Tom Cruise está deixando seus cabelos maiores do que o normal há algumas semanas, por conta das gravações do filme Missão Impossível 8, que tem como previsão de estreia apenas em julho de 2024. O sétimo filme da franquia ainda nem chegou às telonas, estreando em julho deste ano.