Internautas comentam indiferença de Thiago Silva com a esposa em vídeo

Web afirmou que Thiago Silva recebeu esposa Belle Silva com pouco entusiasmo em camarote de jogo

Um vídeo publicado por Belle Silva, esposa do jogador da seleção brasileira, Thiago Silva, viralizou nas redes sociais. Isso porque os internautas afirmam que o atleta mal deu atenção para ela.

Assistindo ao jogo do Chelsea, Thiago está concentrado quando a esposa chega no camarote chiquérrimo. Ela nota que tem até jantar e comenta com ele. No entanto, todo o tempo que ela fala e brinca, ele não dá atenção para ela e mantém o olhar no filho.

A reação do craque deu o que falar nas redes sociais. "A cara de esgotado [dele] kkkkk", disse um. "Ele bloqueando o celular", apontou outra.

Muitos relembraram a polêmica envolvendo o jogador e uma estudante de medicina que posou com camisa da seleção mostrando o nome dele gravado. Na época ela foi apontada como amante dele e desmentiu. "Acho que o boleto da faculdade de medicina venceu e ele esqueceu de pagar", disse um internauta dando a entender que ele pagava o curso da jovem.

Teve quem achou a cena normal também: "Quem estranhou é porque nunca foi casado kkk"."Nossa, achei absolutamente nada demais e com certeza ela também não. Ele só tava prestando atenção no filho", apontou uma seguidora. Outros ainda apontaram o fato de que Thiago não gosta de exposição e Belle o estava filmando.

Veja vídeo: