Barbie: estreia tem caos, pai de vestido, cueca e evangélicos decepcionados

Barbie: estreia do filme gera 'onda rosa' no Brasil e série de situações absurdas; veja

O fenômeno Barbie está se espalhando pelo Brasil desde a estreia do filme na noite desta quinta-feira, 20. Logo no primeiro dia, fãs estão reportando várias situações absurdas que estão rolando em sessões por todo o país.

Dirigido por Greta Gerwig e estrelado pela dupla Margot Robbie e Ryan Gosling, o longa é uma homenagem ao legado da boneca mais famosa do mundo, sem esquecer de alfinetar o que ela representou para gerações de meninas e meninos.

A trama do longa, inclusive, tem gerado a ira dos conservadores. A deputada bolsonarista Alê Portela pediu nas redes sociais que os fãs boicotem o filme e não levem seus filhos ao cinema. Evangélicos também não aprovaram a visão progressista e crítica do longa. "Se eu tivesse filhos eu não deixaria eles assistir isso. O filme é um terror, vem com uma crítica muito forte deturpando a família, como se fosse errado”, disse uma evangélica.

Fãs também estão caprichando nos looks. Em Caruaru, em Pernambuco, pai e filha apareceram vestidos de boneca para uma das sessões. Eles chamaram a atenção com looks totalmente rosa e foram muito fotografados pelos fãs que estavam no mesmo cinema.

Em outra sessão, realizada em um cinema ainda não identificado, cinéfilos encontraram uma cueca jogada no chão após o fim da exibição de Barbie . Não se sabe de quem era a cueca, mas a situação gerou muita repercussão nas redes sociais.

Outa aparição inusitada foi de uma mãe que alugou uma limusine totalmente rosa para levar a filha e as amigas para assistirem ao filme. Eles chegaram com toda pompa e elegância no cinema e deixaram os fãs perplexos. Veja o vídeo:

Em outra sessão, o atraso na exibição do filme gerou a revolta. Vestidos de rosa, fãs de Barbie se revoltaram e protestaram esperando o início da projeção. Ainda não se sabe o que causou os problemas na sala.