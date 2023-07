Qual é o cachê de Margot Robbie? Atriz de 'Barbie' ganha uma verdadeira fortuna

Cachê de Margot Robbie impressiona; atriz de 33 anos coleciona sucessos em Hollywood

Estrela do filme Barbie, que estreia nos cinemas nesta semana, a atriz Margot Robbie é uma das mais bem pagas da atualidade em Hollywood. Isso porque ela é garantia de sucesso e estrelou produções que faturaram dezenas de milhões de dólares.

Segundo informações do site Caknowledge, que reúne o faturamento de grandes estrelas dos Estados Unidos, a australiana ganha em média um cachê de US$ 2 milhões para casa produção que estrela, algo em torno de R$ 9,6 milhões.

Além do cachê, ela ainda tem contratos que, somados, podem gerar ganhos extras de mais US$ 160 mil, valor que em reais ultrapassa R$ 760 mil. Ela é considerada uma estrela do mundo da moda e da beleza e é garota-propaganda da grife francesa Chanel.

Ainda de acordo com o site, Margot Robbie já faturou mais de US$ 50 milhões ao longo de sua carreira, o equivalente a R$ 240 milhões de dólares. Além de Barbie, ela estrelou outros filmes como Aves de Rapina, Esquadrão Suicida, Era Uma Vez em Hollywood e seriados como PanAm e Dollface.

Barbie, longa estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, estreia no cinema nesta quinta-feira, 20 de julho. O longa dirigido por Greta Gerwig promete ser um dos grandes sucessos do ano.

Quem é Margot Robbie?

Uma das mais bem sucedidas atrizes da atualidade, a australiana Margot Robbie está prestes a estrelar mais um blockbuster de sucesso. Ela é a personagem-título de Barbie, filme que chega aos cinemas nesta semana.

Mas, engana-se quem pensa que ela teve uma vida perfeita como a personagem que interpreta no cinema. Aos 33 anos, ela enfrentou uma origem humilde e um grande drama para conseguir construir uma carreira de sucesso.

Margot Robbie foi criada ao lado dos três irmãos em uma fazenda. Quando ela estava com cinco anos, os pais se separaram e a relação com Doug Robbie, um pequeno agricultor, azedou. Ele abandonou os filhos e teve pouco contato com a atriz. Até hoje, a relação com o pai é um tema espinhoso na trajetória da atriz.