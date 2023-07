Margot Robbie deixa internet chocada ao posar sem nenhuma maquiagem

Internauta mostra atriz Margot Robbie sem maquiagem e internautas vão a loucura com beleza natural

Nesta sexta-feira, 14, a internet parou por conta de Margot Robbie! O nome da atriz de Barbie começou a viralizar por conta de uma foto sua sem maquiagem que circula pelas redes sociais. No centro dos holofotes nos últimos meses por conta do filme da boneca mais famosa do mundo, a artista foi alvo de críticas e elogios.

Na imagem que se viralizou, Margot aparece sorrindo sem nenhum tipo de maquiagem, mostrando toda sua naturalidade. “Esta é ela sem maquiagem. Definitivamente mediana”, disparou o internauta que começou com a discussão nas redes sociais. Rapidamente, os fãs da atriz já defenderam ela.

“Eu me pergunto se sua aparência melhoraria com um pouco de maquiagem”, ironizou um fã da atriz, ao compartilhar uma foto do autor do tweet. No Brasil, muitos definiram a beleza de Margot Robbie como normal. “Chuto uma árvore em Balneário Camboriú e cai 15 dessas"; "Apenas branca, loira e de olhos azuis" e "Só um rosto” são apenas alguns dos comentários.

Mas, também teve quem exaltou a beleza da atriz. “Parece um neném, meu Deus”, exaltou uma internauta. “Se a Margot Robbie é mediana, então eu sou um biscoito maria com validade vencida”, brincou uma outra pessoa.

🚨FAMOSOS: Foto de Margot Robbie sem maquiagem está viralizando nas redes sociais e a atriz é elogiada pelos internautas: “Linda de qualquer jeito.” pic.twitter.com/KMGm9QnsGN — CHOQUEI (@choquei) July 14, 2023

Margot Robbie revela ser confundida com atriz de Sex Education

Margot Robbie, estrela de Barbie, é constantemente confundida com a atriz Emma Mackey, protagonista da série Sex Education, da Netflix. Então, a intérprete da boneca mais famosa do mundo desistiu de contrariar seus fãs que ainda não perceberam que não são a mesma pessoa, tomando uma decisão simples para quando a confusão acontece. Durante uma entrevista para o Buzzfeed, Margot explicou que as pessoas costumam confundir ela com Mackey. “Quando as pessoas vêm e dizem: 'Eu te amei em Sex Education', eu apenas digo: 'Muito obrigada'”, brincou a atriz. Alguns rumores da internet ainda fizeram com que os internautas acreditassem que as atrizes iriam contracenar em Barbie, como uma forma de esquete dentro do longa. Porém, os diretores acabaram mudando de ideia depois de perceber que não ia dar certo.

“Nós íamos fazer toda essa piada sobre sermos parecidas. Mas assim que nos vestimos como nossas Barbies, ficamos meio que... não nos parecemos tanto, afinal”, explicou a atriz, que logo irá estrear seu filme, provavelmente um dos mais esperados do ano de 2023.

