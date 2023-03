Após levar estatueta, Brendan Fraser reúne namorada e filhos em after party do Oscar

Ator Brendan Fraser se junta aos filhos e namorada Jeanne Moore para comemorar Oscar de Melhor Ator

Neste domingo, 12, o ator Brendan Fraser (54) faturou a estatueta de Melhor Ator na cerimônia do Oscar de 2023, por sua brilhante atuação no longa A Baleia. Depois, o famoso foi a uma festa em Beverly Hills, acompanhado de sua família, para celebrar a grande noite.

Brendan posou para fotos ao lado de sua namorada, Jeanne Moore, e seus dois filhos, Lelan Fraser, de 16 anos de idade, e Holden Fraser, de 18 anos de idade. Os dois são frutos do relacionamento do ganhador do Oscar com sua ex-mulher, Afton Smith. Os dois foram casados de 1998 até 2009. O ator também é pai de Griffin Artur, de 20 anos. Brendan e Jeanne namoram assumidamente desde março do ano passado.

Brendan Fraser e família - Créditos: Getty Images



O filme A Baleia, que fez com que Brendan arrematasse sua estatueta como melhor Ator, fala sobre a história de um professor de literatura, Charlie, que sempre esteve acima do peso, começa a comer compulsivamente depois que seu namorado morre, fazendo com que ele se tornasse um obeso mórbido. Após oito anos de abandonar sua mulher e sua filha para viver o romance, já à beira da morte, Charlie tenta se reconciliar com a adolescente.