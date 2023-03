Oscar 2023: veja a lista dos vencedores

Brendan Fraser, Michelle Yeoh e 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' ganham prêmios do Oscar 2023. Saiba quem mais está na lista de vencedores

Na noite deste domingo, 13, o Oscar 2023 agitou os apaixonados pelo cinema internacional com a premiação em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento premiou os grandes destaques do cinema nos últimos meses e foi apresentado por Jimmy Kimmel.

Confira a lista de vencedores do Oscar 2023:

Melhor Filme – Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Atriz – Michelle Yeoh por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Ator – Brendan Fraser por A Baleia

Melhor Direção – Daniel Kwan e Daniel Scheinert por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Montagem – Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Música Original – Naatuu Naatu, do filme RR, música de MM Keeravaani, letra de Chandrabose

Melhor Som – Top Gun: Maverick

Melhor Roteiro Adaptado – Entre Mulheres

Melhor Roteiro Original – Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhores Efeitos Visuais – Avatar: O Caminho da Água

Melhor Trilha Sonora – Nada de Novo no Front

Melhor Design de Produção – Nada de Novo no Front

Melhor Curta de Animação – The Boy, The Mole, The Fox and The Horse

Melhor Curta Documentário – The Elephant Whisperers

Melhor Filme Internacional – Nada de Novo no Front

Melhor Figurino – Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Melhor Maquiagem e Penteados – A Baleia

Melhor Fotografia – Nada de Novo no Front

Melhor Curta Live Action – An Irish Goodbye

Melhor Documentário – Navalny

Melhor Atriz Coadjuvante – Jamie Lee Curtis por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Ator Coadjuvante – Ke Huy Quan por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Animação – Pinóquio por Guillermo del Toro

