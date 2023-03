Oscar 2023: Veja os looks dos famosos na premiação do cinema

Celebridades cruzam o 'tapete champanhe' do Oscar 2023 com looks elegantes e repletos de brilhos e sofisticação!

Neste domingo, 12, os fãs do cinema internacional estão de olho na premiação do Oscar 2023. A 95ª edição do Academy Awards acontece em Hollywood, na Califórnia, com uma novidade: a cor do tapete estrelado mudou! Neste ano, a produção do evento decidiu aposentar o tradicional 'tapete vermelho' e aderiu ao 'tapete champanhe'.

De acordo com os organizadores do evento, a cor do tapete foi mudada para se adequar à sofisticação dos looks dos famosos por causa da luz ambiente na hora da chegada ao evento. Os famosos cruzam o tapete durante a tarde no horário local e a luz ainda é do sol. Assim, com a mudança da cor do tapete, eles querem trazer uma atmosfera mais noturna para o evento.

Durante o evento, vários famosos passaram por lá, como Vanessa Hudgens, Sigourney Weaver, Elizabeth Olsen, Halle Bailey, Eva Longoria, Jamie Lee Curtis, Zoe Saldana e Sandra Oh.

Veja as fotos dos looks dos famosos no Oscar 2023:

Fotos: Getty Images