Alicia Silverstone e Stacey Dash dublam famosa cena de ‘As Patricinhas de Beverly Hills’

Alicia Silverstone e Stacey Dash apareceram em vídeo no TikTok sobre filme juvenil ícone nos anos 90

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 17h42

As atrizes Alicia Silverstone (46) e Stacey Dash (55) decidiram surpreender os fãs do filme juvenil ícone dos anos 90 que estrelaram. Depois de 27 anos da estreia de “As Patricinhas de Beverly Hills”, a atriz que viveu Dionne Davenport publicou em suas redes sociais um vídeo onde aparece com a amiga recriando uma cena do longa-metragem.

“Você me chamaria de egoísta?”, disse Alicia Silverstone, se apresentou como a sua icônica personagem Cher Horowitz. “Não – não na sua cara”, respondeu Stacey Dash, como sua personagem Dionne Davenport.

Dançando com o restante do áudio do vídeo, a dupla de atrizes fez questão de manter a amizade, mesmo depois de tantos anos do lançamento da produção que marcou época nos anos 1990. Depois de tudo, Stacey ainda compartilhou alguns dos momentos de gravação do vídeo e brincou: "Bastidores da geração TikTok", escreveu ela na legenda do vídeo em seu TikTok.

Os fãs do filme foram à loucura com o reencontro e já querem saber da sequência do longa. “Precisamos de um remake de As Patricinhas de Beverly Hills. Com vocês como mães”, sugeriu um seguidor nos comentários. “Ambas lendas. É bom ver vocês juntas novamente”, exaltou outra.

Veja o vídeo publicado no TikTok por Stacey Dash onde ela aparece ao lado de Alicia Silverstone revivendo cena do filme "As Patricinhas de Beverly Hills":

Alicia Silverstone rebate críticas ao seu corpo: "Eu acho que estou bem"

Alicia Silverstone postou um vídeo em suas redes sociais falando sobre uma crítica que recebeu sobre sua aparência. A atriz achou uma imagem sua na internet onde usava um vestido xadrez azul marinho, e a foto estava com um título em que a chamava de gorda. No vídeo, ela mostra o dedo do meio para a imagem e sua legenda ofensiva