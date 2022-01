Alicia Silverstone rebate críticas ao seu corpo: "Eu acho que estou bem"

Após achar uma imagem na Internet que criticava seu corpo, a atriz postou um vídeo afrontando o comentário maldoso

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 18h32

Na última terça-feira, 25, Alicia Silverstone (45) publicou um vídeo em suas redes sociais rebatendo uma crítica sobre sua aparência.

A atriz achou uma imagem sua na internet onde usava um vestido xadrez azul marinho, e a foto estava com um título em que a chamava de gorda.

A intérprete de Cher em As Patricinhas de Beverly Hills, fez um vídeo onde mostra o dedo do meio para a imagem e sua legenda ofensiva. Na legenda do vídeo, a artista escreveu: "Eu acho que estou bem".

E nos comentários da publicação, os fãs de Silverstone concordaram com a atriz. "Maravilhosa como sempre", escreveu um seguidor. Outro fã comentou: "Bem? Você está ótima".

Alicia Silverstone sobre as críticas ao seu corpo

Esta não é a primeira vez que Alicia Silverstone lida com críticas ao seu corpo. Em abril de 2020, ela comentou sobre o assunto em uma entrevista para um jornal britânico.

"Faziam brincadeiras relacionadas ao meu corpo quando eu era mais jovem. Me doía mas eu sabia que não era verdade", disse a atriz.