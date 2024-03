Zilu exibe como é a sala de estar de sua mansão com móveis clássicos

Zilu Camargo revela mais detalhes de como é a decoração de sua mansão, que ela divide com a filha Wanessa Camargo

A socialite Zilu Camargo encantou seus seguidores ao mostrar mais uma parte de como é a decoração de sua mansão luxuosa na Grande São Paulo. A estrela mora no local junto com a filha Wanessa Camargo, que se mudou para lá após se separar do ex-marido. Depois de exibir a área da cozinha nas redes sociais, ela mostrou como é a sala de estar e a sala de jantar.

Nesta quinta-feira, 14, Zilu mostrou a sua casa nos stories do Instagram. Ela exibiu a sala de estar com móveis clássicos, compostos por sofás estampados e traços em dourados e um tapete estampado. O local é em conceito aberto com a sala de jantar, que também conta com uma mesa de madeira em formato oval e com 10 lugares.

O espaço ainda conta com uma cristaleira e cortina no maior estilo de casa de princesa. A mansão ainda tem uma escada com corrimão em ferro preto e elevador logo na entrada.

Vale lembrar que Zilu mora em Miami, nos Estados Unidos, e veio ao Brasil para apoiar Wanessa durante sua participação no BBB 24, da Globo. Inclusive, ela que foi recebê-la no aeroporto após a filha ser expulsa do reality show sob a acusação de agredir Davi.

Zilu fala sobre o ex-namorado

De volta ao Brasil, Zilu precisou estender sua estadia na terra natal para apoiar a filha, Wanessa Camargo, depois de sua expulsão do Big Brother Brasil 24. Além disso, a empresário contou que decidiu ficar mais tempo no país para resolver detalhes de uma reforma. Por isso, os seguidores ficaram curiosos para saber se ela ainda estava namorando.

Desde 2020, a socialite se relaciona com Antonio Casagrande, com quem divide um mansão em Orlando, nos Estados Unidos. Apesar de ser super discreta e evitar compartilhar muitos detalhes sobre o relacionamento, os seguidores sentiram falta da presença do empresário e questionaram se o namoro ainda estava de pé. “Boa noite, linda Zilu. Cadê o Antônio?”, uma seguidora elogiou, mas quis saber mais detalhes e a influenciadora respondeu.

Então, ela respondeu com sinceridade. “Boa noite, o Antônio está em Orlando trabalhando, não teve como ele deixar o trabalho, e está cuidando do Bilu até eu retornar”, disse a empresária, que concluiu com um emoji de coração.