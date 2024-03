Zilu revela se ainda está namorando após prolongar estadia no Brasil: ‘Cuidando’

De volta ao Brasil para apoiar Wanessa Camargo, Zilu é questionada sobre o sumiço de seu namorado e revela detalhes do relacionamento

De volta ao Brasil, Zilu precisou estender sua estadia na terra natal para apoiar a filha, Wanessa Camargo, depois de sua expulsão do Big Brother Brasil 24. Além disso, a empresário contou que decidiu ficar mais tempo no país para resolver detalhes de uma reforma. Por isso, os seguidores ficaram curiosos para saber se ela ainda estava namorando.

Desde 2020, a socialite se relaciona com Antonio Casagrande, com quem divide um mansão em Orlando, nos Estados Unidos. Apesar de ser super discreta e evitar compartilhar muitos detalhes sobre o relacionamento, os seguidores sentiram falta da presença do empresário e questionaram se o namoro ainda estava de pé.

Depois que Zilu compartilhou uma foto belíssima usando um vestido vermelho em um ensaio fotográfico, os admiradores encheram os comentários de perguntas sobre o paradeiro do namorado: “Boa noite, linda Zilu. Cadê o Antônio?”, uma seguidora elogiou, mas quis saber mais detalhes e a influenciadora respondeu.

Apesar de não confirmar se o romance continua, Zilu tranquilizou ao explicar que o empresário ainda está no exterior e não pode retornar ao país para apoiar a família devido a compromissos profissionais. Além disso, a socialite ainda revelou que o namorado está cuidando de seu cachorrinho, o Bilu. Ela é super apegada ao bichinho.

“Boa noite, o Antônio está em Orlando trabalhando, não teve como ele deixar o trabalho, e está cuidando do Bilu até eu retornar”, disse a empresária, que concluiu com um emoji de coração. Na sequência, ela recebeu mais mensagens de apoio das seguidoras em meio ao momento delicado e os últimos acontecimentos envolvendo a filha.

Zilu fala sobre seu relacionamento com Antonio Casagrande - Reprodução/Instagram

Vale mencionar que, além de enfrentar a expulsão, relatos apontam que a cantora também estaria vivendo uma separação com Dado Dolabella, com especulações sobre a influência de Zilu no término do relacionamento. Apesar de não comentar sobre os rumores, a empresária revelou que a filha não estava bem, mas que confiava que tudo ia passar.

