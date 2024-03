Zilu Camargo revela detalhes de como é a mansão que divide com Wanessa

Mini tour! Zilu Camargo mostra a decoração da cozinha e da copa de sua mansão no Brasil, que também divide com a filha Wanessa Camargo

A socialite Zilu Camargo agitou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 7, ao fazer um mini tour na área da cozinha de sua casa. Ela divide a mansão na Grande São Paulo com a filha Wanessa Camargo, que foi morar na propriedade após se separar do ex-marido.

Nos stories do Instagram feitos logo ao acordar, Zilu revelou como é a decoração da cozinha, da copa e da área gourmet da propriedade. Ela mostrou que o local conta com conceito aberto entre os espaços, uma mesa redonda para o café da manhã e decoração em tons sóbrios, incluindo preto e marrom nos detalhes dos armários planejados.

Zilu ainda mostrou uma parte da área externa e da varanda de inverno, que tem mesa de jantar e poltronas para relaxar admirando a vista.

Zilu já falou sobre a filha após expulsão do BBB 24

No início da semana, Zilu Camargo resolveu se manifestar após os rumores envolvendo sua filha, Wanessa Camargo. Em suas redes sociais, a socialite abriu o jogo sobre como está a cantora após a saída tumultuada do BBB 24. Vale lembrar que além de enfrentar a expulsão do reality show, relatos apontam que a cantora também estaria vivendo uma separação com Dado Dolabella.

Através dos stories do Instagram, Zilu explicou que ‘as coisas não estão bem’ no momento, mas que logo se devem melhorar. A ex-esposa de Zezé di Camargo ainda confirmou que está ficando em sua própria casa para prestar apoio à filha: “Estou aqui, já, na casa da Wanessa, na minha casa. Se ela mora aqui comigo, a casa é minha e dela”, iniciou.

Além disso, Zilu reforçou que a família está se mobilizando para apoiar a artista: “E a gente está aqui, enchendo ela de carinho e de amor. Está todo mundo trabalhando, é vida que segue, bola pra frente. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e ele age de acordo com aquilo que é melhor pra gente”, disse.

Apesar de não mencionar os rumores envolvendo o namorado da filha, Zilu pediu para que os julgamentos ficassem de lado em meio ao momento delicado na família Camargo: “Então, a gente não pode julgar, atacar ou fazer nada a não ser orar e deixar tudo nas mãos de Deus. É isso que eu acredito e isso que será feito”, ela opinou.

A empresária e apresentadora ainda revelou que deve estender sua estadia na terra natal para continuar a apoiar a cantora: “Vamos seguir em frente trabalhando, estou aqui porque estou com uma reforma nos Estados Unidos, estou com coisa aqui para resolver, ao mesmo tempo estou apoiando ela”, contou Zilu.