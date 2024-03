Viih Tube e Eliezer recebem visita especial de amigos ex-BBBs na nova mansão

Amigos de Viih Tube e Eliezer, os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo foram recebidos na nova residência do casal para um almoço

A influenciadora digital Viih Tube e o marido, Eliezer, passaram o fim de semana em ótima companhia na casa nova! No último domingo, 17, o casal recebeu a visita especial dos amigos e ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo, e dividiu com o público alguns momentos especiais do encontro.

Através das redes sociais, a advogada Laís mostrou detalhes de como ela e Gustavo foram bem recebidos na mansão dos amigos, além de compartilhar imagens do almoço bastante chique. "Sendo muito bem recebidos. Entrada, prato principal, não sei o que... Menina, é chique demais. Estou chocada. E os primeiros convidados, amei!", declarou a ex-BBB.

Em determinado momento do dia, os quatro posaram juntinhos para registrar a ocasião especial. A pequena Lua, de 11 meses, filha de Viih e Eliezer, esbanjou fofura e roubou a cena ao completar a foto.

Vale lembrar que Eliezer, Laís Caldas e Gustavo Marsengo participaram da mesma edição do Big Brother Brasil em 2022. Fora do reality show da Globo, eles fortaleceram ainda mais o laço de amizade e se encontram sempre que podem. Viih Tube, por sua vez, fez parte do elenco do BBB 21.

Recentemente, a influenciadora compartilhou com os seguidores a mudança oficial da família para a nova mansão. Depois de um período longo de muita obra, eles finalmente puderam se instalar na residência.

"Hoje finalmente estou indo para a casa nova oficialmente. Estava só passando uns dias, mas não era 100%. Agora estou indo de verdade. Até roupa de cama tirei pra levar, agora tô terminando de montar minha última mala", disse ela em suas redes sociais.

A mansão dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer fica localizada em Granja Viana, em São Paulo, no mesmo condomínio onde mora a influenciadora e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Confira o encontro dos ex-BBBs:

Viih Tube mostra atrações da festa da filha

Viih Tube e Eliezer compartilharam novos detalhes do convite de aniversário de 1 ano da filha, Lua di Felice, nesta sexta-feira, 15. Além da programação dos três dias da festa luxuosa que acontecerá em um resort.

O casal de influenciadores já impressionou os convidados em primeira mão com o convite para a celebração, que veio em formato de caixa. "A ideia do convite era mandar só pra as crianças. Foi especialmente para os mini convidados da nossa pequena", contou Eliezer. Na caixa, vieram vários brindes da marca Baby Tube para os pequenos.

Os ex-BBBs também contaram a programação da festa: o tema do primeiro dia, 12 de abril, será "Chá Maluco da Alice no País das Maravilhas". "Porque todo mundo tem que ir com o cabelo maluco, até os pais", avisou Viih.

Já no dia 13, que é o dia oficial do aniversário da pequena, conta com a festa principal, que tem como tema "Floresta Encantada da Lua". Vários famosos que são sucesso entre as crianças farão apresentações. Confira!