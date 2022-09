Ticiane Pinheiro e César Tralli estão de mudança para região luxuosa de São Paulo

Ticiane Pinheiro e César Tralli estão prestes a se mudar para uma das ruas mais caras e seguras de São Paulo, diz colunista

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 08h55

Ticiane Pinheiro (46) e César Tralli (51) vão se mudar e não é para qualquer lugar não. O casal acaba de comprar um imóvel na Rua Seridó, no bairro Jardim Europa, considerada uma das ruas mais caras e mais seguras de São Paulo.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Em Off, o jornalista da TV Globo e a apresentadora do Hoje em Dia comparam um apartamento luxuoso, localizado em um dos condomínios de alto padrão da via. Ainda segundo a coluna, a segurança do local é tanta que, só para entrar no condomínio, demora cerca de 30 minutos.

O prédio escolhido pelo casal para viver a partir de agora é conhecido por abrigar outras personalidades com grande poder aquisitivo do Brasil, como Donata Meirelles, um dos maiores nomes da moda brasileira.

Vale ressaltar ainda que a nova moradia da família Pinheiro Tralli fica mais perto da TV Globo, cerca de 12 minutos de carro. Antes, César levava cerca de 1 hora para chegar ao seu trabalho.

Filha de Ticiane pinheiro e César Tralli choca ao nadar sozinha

A pequena Manuella, de apenas 3 aninhos, filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli, chocou a web ao mostrar que está aprendendo a nadar sozinha. Recentemente, Tici usou suas redes sociais para exibir o momento em que a herdeira roubou a cena, mergulhando sem a ajuda da mamãe. "Minha peixinha", se derreteu a apresentadora.

